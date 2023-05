Drugs, wapens en zwaar vuurwerk aangetroffen bij controle opslagboxen

Ondermijningsbrigade

De Ondermijningsbrigade komt op een snelle en effectieve manier in actie tegen ondermijnende activiteiten. Verschillende overheidspartners, waaronder de politie, gemeenten, de Omgevingsdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie, werken samen in de Ondermijningsbrigade en voeren gezamenlijke controles uit in de regio Amsterdam Amstelland. Dit doen zij op basis van hun eigen taken en bevoegdheden.

Vermoedens van criminele activiteiten?

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.