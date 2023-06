Asosashon di Pastornan Kristian (APK) ta kompletamente di akuerdo ku e proposishon di

Parlamentario Sr Calmes pa ankra e Matrimonio Sivil hetero den nos Areglo di Estado, ounke APK ta

di konvikshon ku nos Areglo di Estado no falta nada. E no ta kondena nos Kodiko Sivil pa

diskriminashon manera Hof a dikta. Nos Areglo di Estado ta eksihi ku ‘den kasonan igual e trato

mester ta igual.’ E relashon homoseksual no ta di kompara ku e relashon biologiko natural di un

pareha hetero. Konsekuentemente nos Kodiko Sivil ta kompletamente den su derechi pa eksklui for

di e derechinan di Matrimonio Sivil tur otro relashonnan ku no ta igual na e relashon hetero. Nos

Areglo di Estado no ta eksihi trato igual den kasonan diferente, kemen no tin diskriminashon.

Ademas nos Kodiko Sivil ta kuadra ku e veredikto di Korte Supremo di Oropa ku na varios okashon a

dikta ku no ta eksisti derechi humano pa matrimonio homo. Ku otro palabra niun gobiernu mester

rekonose un relashon homoseksual i kaminda no tin derechi, no tin diskriminashon tampoko. Ta

pesei, realmente, si Hof ker a pone lei di Korsou kuadra ku veredikto di Korte Oropeo, nan lo mester

a dikta ku mester kambia nos Areglo di Estado i no nos Kodiko Sivil. Ta esei Sr Calmes ta propone

awor.

E di dos parti di e veredikto di e Korte Supremo Oropeo ku Hof aki a sita, ta kontradiktorio. Na un

banda e ta dikta unanimamente ku niun gobiernu tin obligashon pa rekonose e relashon

homoseksual, pero den mesun rosea e ta dikta ku mester rekonose e relashon. E ta dikta ku ounke

no ta eksisti derechi humano pa matrimonio homo, tog kada estado mester hasi algu pa relashonnan

homoseksual den forma di un Union Sivil. E parti di e veredikto aki no ta basa riba derechi humano,

ni lei, ni biologia, ni religion, ni historia, pero simplemente pa hasi nan un fabor. Pasobra, segun

Korte Oropeo, tin aseptashon den komunidad Oropeo pa ku esaki. E problema ku e Union Sivil ta ku

pa bo duna un pareha homoseksual un of dos derechi, bo mester rekonose nan relashon

homoseksual prome, inkluso e akto homoseksual. Teknikamente un Union Sivil ta meskos ku un

Matrimonio Sivil, ta solamente e kantidad di derechi ku bo ta haña ta varia, pero e parti di

rekonosementu pa lei ta keda meskos i einan e konsekuensianan legal ta sinta. Bo a krea

rekonosementu legal i derechinan ku nan no tin derechi riba dje. Ken su derechi ta bai prome awor?

E mayornan of e homonan? Kiko lo wordu siña na skol awor? Kiko lo pasa ku un empleado ku no ke

bai un evento di “Pride” ku e kompania sostene? Kiko lo pasa den deporte di hende muhe?

Asosashon Pastornan Kristian

Por ultimo APK ke reakshona riba e komunikado di FOKO. Niun derechi di niun homoseksual ta

wordu kita ora pone Matrimonio Sivil hetero den nos Areglo di Estado.

Tur homoseksual ta keda ku tur derechi sivil manera tur otro siudadano. Matrimonio Sivil tin su

eksihensianan biologiko si. Hende menor di edad no por kasa, hende di famia di sanger no por kasa

ku otro, hende kasa kaba no por kasa, bo no por kasa ku bestia i asina tambe bo no por verwagt

rekonosementu di parti di gobiernu pa e relashon homoseksual. Korte Supremo di Oropa a dikta

kaba ku e derechi ei no ta eksisti.

