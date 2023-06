Explosie bij bedrijfspand

Agenten zijn bezig bij een melding in de Vondelstraat als zij een harde knal horen. Als zij gaan kijken waar de knal vandaan komt, treffen zij bij een bedrijfspand aan de Bilderdijkstraat brand aan. De brandweer blust de brand, waarna de politie uitgebreid onderzoek doet. Zo worden er beelden uitgekeken, doen agenten buurtonderzoek en doen forensische specialisten onderzoek bij het pand.

Politie zoekt getuigen

De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar mensen die informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek of naar mensen die beelden hebben van de omgeving. Heeft u iets gezien of heeft u beelden van de omgeving Bilderdijkstraat waar iets opvallends op te zien is? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.