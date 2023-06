GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT FDOK START COLLECTECAMPAGNE MET BEZOEK BIJ DE WAARNEMEND GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op donderdag 1 juni 2023 is een delegatie van de “Federashon Deporte i Olímpiko Kòrsou” (FDOK) met de collectebus op bezoek geweest bij de waarnemend Gouverneur van Curaçao. H.E. Michele Russel-Capriles. De campagne genaamd “ Ban Sostene Deporte” is hiermee gestart voor de maand juni 2023 . Het doel van de campagne is om Nafl. 300.000,- te genereren voor het financieren van diverse projecten en het ondersteunen van de atleten en hun leden.

Op de foto: Dhr. Reginaal Jean Fransica (president van FDOK), mevr. Christine Dania (Project manager), de waarnemend Gouverneur van Curaçao, H.E. Michele Russel-Capriles en dhr. Ruthsel Martina (Secretaris generaal)