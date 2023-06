GERELATEERDE MINISTERIES ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR & SPORT FO EN FSO SCHOLEN KUNNEN SLUITEN OM 12 UUR ‘S MIDDAGS

Persbericht in verband met hoge temperaturen op scholen

Alle Funderend Onderwijs scholen en Funderend Speciaal Onderwijs kunnen sluiten om 12 uur ‘s middags

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft kennis genomen van de extreem hoge temperaturen deze dagen. Het ministerie van OWCS is in nauw contact met het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en de Meteorologische Dienst (Meteo) om de situatie te monitoren. Samen hebben ze een besluit genomen om de mogelijkheid te geven aan alle Funderend Onderwijs en Speciaal Funderend Onderwijs scholen om ’s middags 12:00 te sluiten gedurende de week van 5 juni tot en met 9 juni 2023.

De Meteo heeft code geel aangekondigd en dit betekend dat we temperaturen ervaren rond de 37.5 graden Celsius. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten bij bepaalde groepen mensen. Dus het is belangrijk de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van het personeel, de jonge kinderen, leerlingen en studenten. In dit kader wordt verwijzen naar het vigerende hitte-protocol. Het Ministerie van OWCS verzoekt de schoolbesturen en scholen de situatie van dichtbij te monitoren en om in overleg met de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs & Wetenschap (UOW) actie te ondernemen indien nodig. De schoolbesturen/scholen worden verzocht om alvorens acties, zoals schoolsluitingen te ondernemen om contact op te nemen met de UOW voor afstemming. Ministerie is bereikbaar via +599 9 4343788 of +599 9 5281409.

Additionele preventieve maatregelen bij hoog temperatuur zijn:

Kinderen, leerlingen en studenten luchtig laten kleden;

Extra koud water voorziening te faciliteren binnen de scholen en klassen;

Activiteiten buiten in de zon te vermijden;

Op hele hete dagen sport en beweging te beperken (bijvoorbeeld geen gymlessen na 10.00 bij temperatuur van 34 graden en hoger).

Voor meer informatie kunt u hier downloaden: