Inbraak bij opticien, recherche zoekt getuigen

Omstreeks 03.15 uur kregen agenten de melding dat er een inbraak werd gepleegd op de Kapelstraat. Ter plaatse troffen zij de vernielde etalageruit aan bij de opticien en bleek deze te zijn gesneuveld door een stuk zwaar vuurwerk. In de winkel was een hoeveelheid merkbrillen weggenomen. De vermoedelijke verdachten zijn vertrokken op een scooter die zij klaar hadden staan op de Kanaalstraat. De scooter die vermoedelijk door de daders is gebruikt, werd later teruggevonden in de bosjes van de Berkhoutlaan. Het zou kunnen zijn dat de verdachten vervolgens met een auto verder zijn gegaan en in de omgeving van de Keukenhofdreef zijn ingestapt. Ondanks een uitgebreide zoektocht in de omgeving, waarbij ook de politieheli is ingezet, zijn de verdachten niet meer aangetroffen.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en roep getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien in de omgeving van de Kapelstraat dat met deze inbraak te maken kan hebben of heeft u anderszins informatie die kan helpen de daders te identificeren? Heeft u iets gezien van de vlucht van het drietal in de richting van de Berkhoutlaan of heeft u mogelijk in de omgeving van de Keukenhofdreef gezien dat er mensen werden opgepikt door een auto? Neem dan contact op met de recherche in de Bollenstreek via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.