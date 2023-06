Verdachten aangehouden voor steekincident

Bij de politie kwam rond 2.30 uur een melding bezig van een ruzie in de woning. Ter plaatse troffen de agenten de 48-jarige bewoner gewond aan. Hij bleek gestoken te zijn. De man is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Verdachten

Het slachtoffer had deze avond bezoek van enkele bekenden en daarbij ontstond op een gegeven moment een conflict. Daarbij werd de man gestoken. Toen de agenten ter plaatse kwamen konden ze direct een 41-jarige verdachte uit ‘s-Hertogenbosch aanhouden. Een andere verdachte zou de woning uit gevlucht zijn. Hij werd enkele uren later aangehouden op de Stationspasserelle in ’s-Hertogenbosch. Dit betreft een 35-jarige man uit die plaats.

Onderzoek

De politie onderzoekt de exacte toedracht van het steekincident. Daarbij horen we onder andere getuigen, doen we technisch onderzoek in de woning en kijken we of er bruikbare camerabeelden zijn.