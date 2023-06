Notisia di polis di djaluna 5 di yüni te ku djárason 7 di yüni 2023 / Politieberichten van maandag 5 juni tot en met woensdag 7 juni 2023

Notisia di polis di djaluna 5 di yüni te ku djárason 7 di yüni 2023

‘Hit & Run’

Den oranan di mainta riba djamars 6 di yüni, un ‘hit & run’ a tuma lugá riba Bulevar E.E.G.. Outo 1 ku tabata kore direkshon sùit a para na e krusada di Bulevar E.E.G. i Kaya Ir. R. Statius van Eps pa motibu ku e outo su dilanti kier a lora lenks. Na e momentu ei, outo 2 a dal tras di outo 1. Na momentu ku e shofùr di outo 1 tabata yamando CRS, shofùr di outo 2 a subi outo i kore bai. KPCN ta hasi un yamada na shofùr di outo 2, di kua su plachi di number ta konosí, pa mèldu su mes na warda di polis.

Kòntròl di tráfiko riba Kaya Korona

Riba djamars 6 di yüni a tene un kòntròl di tráfiko riba Kaya Korona. A para i kontrolá un total di 39 vehíkulo.

A skirbi un total di 9 prosèsferbal.

E prosèsferbalnan tabata pa lo siguiente:

3x pa manehá sin faha di seguridat bistí

4x pa manehá sin seguro bálido

2x pa manehá sin reibeweis bálido

1x pa laga un menor di edat manehá sin reibeweis

KPCN ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Aksidente entre outo i skuter

Riba djaluna 5 di yüni un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Shofùr di un outo ku kier a subi Bulevar Gobernador N. Debrot for di un hanchi, no a mira e skuter ku tabata aserkando. E skuter a dal den e outo. Pa e motibu aki e pasahero di e skuter a kai. Personal di ambulans a trata e víktima na e sitio mes.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 5 juni tot en met woensdag 7 juni 2023

Hit & Run

In de ochtenduren op dinsdag 6 juni vond een hit & run plaats op de Bulevar E.E.G. Auto 1 die richting zuiden reed stopte bij de kruising van de Bulevar E.E.G. en de Kaya Ir. R. Statius van Eps omdat de auto die ervoor reed, linksaf wilde slaan. Op dat moment botste auto 2 achterop auto 1. Tijdens dat de bestuurder van auto 1 naar CRS belde, ging de bestuurder van auto 2 ervandoor. KPCN verzoekt de bestuurder van auto 2, waarvan het kentekennummer bekend is, om zich te melden bij het politiebureau.

Verkeerscontrole Kaya Korona

Op dinsdag 6 juni vond een verkeerscontrole plaats op de Kaya Korona. Er werden in totaal 39 voertuigen gestopt en gecontroleerd.

Hierbij werden 9 processen verbaal uitgeschreven.

De processen verbaal waren voor het volgende:

3x voor het rijden zonder autogordel;

4x voor het rijden zonder verzekering;

2x voor het rijden zonder rijbewijs;

1x voor het laten rijden van een minderjarige zonder rijbewijs.

KPCN wil een ieder erop attenderen om zich te houden aan de regels van de verkeersverordening. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als men zich niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Aanrijding tussen auto en scooter

Op maandag 5 juni vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De bestuurder van een auto die vanuit een zijstraat de Bulevar Gobernador Debrot op wilde rijden, zag de aankomende scooter niet. De scooter botste tegen de auto. Hierdoor viel de bijrijder van de bestuurder van de scooter. Het slachtoffer werd ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.