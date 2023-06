BHM ta entregá kuentanan anual aprobá di TCB i BOG

Kralendijk – Dia 24 di mei i 6 di yüni Bonaire Holding Maatschappij (BHM) a entregá e kuentanan anual ku deklarashon aprobativo di akountent di e kompanianan supsidiario Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) i Tourism Corporation Bonaire (TCB) serka Entidat Públiko Boneiru. Ta trata di e kuentanan anual di aña 2018 te ku 2021. Segun e akountent independente e sifranan ta duna un imágen realístiko di situashon finansiero di e dos kompanianan akí.

Direktor-ehekutivo Adely Susana-Jansen ku orguyo ta bisa: ‘Pa BHM esaki ta un logro, pa despues di asina tantu aña por entregá sifranan anual kontrolá i aprobá. Nos ta sumamente kontentu ku nos a yega asina leu i ku awor nos por mira padilanti. Mi aspirashon ta pa nos kompanianan supsidiario keda up-to-date ku nan maneho finansiero, konforme e prinsipionan di bon gobernashon i e statutonan.’ Susana-Jansen for di luna di novèmber 2020 a haña e enkargo pa traha prinsipalmente riba mehorashon di ‘corporate governance’ di e kompanianan ku ta kai bou di BHM.

Otro kompanianan supsidiario

BHM ta haña di gran importansia ku tur su kompanianan supsidiario ta i ta keda finansieramente salú, sigur pasobra ta trata di kompanianan ku ta okupá un ròl hopi importante den nos komunidat i ku ta ofresé empleo na hopi boneriano. Pa e motibu akí den e periodo binidero lo traha intensivamente pa optené sifranan anual aprobá di Telbo (2020-2022), Selibon (2018-2022), BonLab (2017-2022), TCB i BOG (2022).

BHM dient goedgekeurde jaarrekeningen TCB en BOG in



Kralendijk – Bonaire Holding Maatschappij (BHM) heeft op 24 mei en 6 juni de jaarrekeningen met goedgekeurde accountantsverklaringen van dochtermaatschappijen Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) en Tourism Corporation Bonaire (TCB) bij het openbaar lichaam Bonaire ingediend. Het gaat om de jaarrekeningen van 2018 tot en met 2021. De cijfers geven aldus de onafhankelijke accountant een realistisch beeld van de financiele situatie van deze twee vennootschappen.

Directeur-bestuurder Adely Susana-Jansen zegt trots: “Voor BHM is dit een mijlpaal, om na zoveel jaren eindelijk en alsnog gecontroleerde en goedgekeurde jaarcijfers te kunnen overleggen. Wij zijn enorm blij dat we zo ver zijn gekomen en nu vooruit kunnen kijken. Mijn streven is dan ook dat onze dochtermaatschappijen up-to-date blijven met hun financieel huishouden, conform de beginselen van goed bestuur en de statuten.” Susana-Jansen is sinds november 2020 aangesteld om voornamelijk aan de verbetering van ‘corporate governance’ van de nv’s die onder BHM vallen te werken.

Overige dochtermaatschappijen

BHM vindt het van groot belang dat al haar dochtermaatschappijen financieel gezond zijn en blijven, temeer omdat het gaat om ondernemingen die een zeer belangrijke rol innemen in onze gemeenschap en werkgelegenheid bieden aan vele Bonairianen. De komende periode zal dan ook intensief gewerkt worden aan het verkrijgen van goedgekeurde jaarcijfers van Telbo (2020-2022), Selibon (2018-2022), BonLab (2017-2022), TCB en BOG (2022).