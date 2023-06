Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

COORDINATIE CENTRUM MENSENHANDEL MENSENSMOKKEL ARUBA A ENTREGA GOBIERNO NAN PROME RELATO ANUAL PA 2022

“Nos deseo ta pa riba nos dushi isla, tur hende tin un bon biba. No tin luga pa e abuso di mensenhandel y mensensmokkel”

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi bishita di sra. Jeanette Baars di Coordinatie Centrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA), pa asina ricibi di nan, e prome relato anual pa aña 2022. E relato aki ta indica tur e tareanan cu a wordo haci na 2022 pa CMMA pa combati traficacion di hende. Prome Minister a indica cu lamentablemente na Aruba tambe ta existi riesgonan pa loke ta trata traficacion di hende, y p’esey lo traha di cerca cu CMMA na purba combati esaki.

Prome Minister a enfatisa tambe cu ta sumamente importante pa keda mantene comunidad informa riba e tema aki. Pa cu esaki CMMA a orgainsa un campaña di conscientisacion cu yama “Habri Wowo” pa asina pone enfasis riba con importante e ta pa comunidad keda alerta riba situacionnan asina. Si na un momento of otro por nota cu tin un situacion na unda un persona a bin traha na Aruba pero e persona no tin e libertad pa tuma decisionnan riba su mes, of no tin su paspoort den su posicion, of no por sali libremente, esaki por ta un caso di mensenhandel y mensensmokkel. Den un caso asina ta importante pa notifica CMMA di e situacion pa asina nan por tuma accion.

Sra Jeanette Baars tambe a indica cu e reunion cu Prome Minister tabata uno positivo, y ta gradici Prome Minister pa semper a brinda su sosten na CMMA, den nan trabou pa combati traficacion di hende. Sra Baars tambe a indica cu mirando cu esaki ta e prome relato anual, a purba na haci’e mas atractivo incluyendo varios potret. El a informa cu e relato lo ta pronto disponibel den ingles y hulandes, pa tur esnan interesa, por bay riba e webiste http://www.cmmaruba.com. Tambe el a indica cu lo continua cu e campaña di “Habri Wowo” den October, cu ta luna nacional contra traficacion di hende. Esaki, mirando cu e trafico riba e website di CMMA ta subiendo, mustrando asina cu e interes pa cu e topico aki den comunidad ta halto. Sra.Baars ta pidi comunidad, pa keda alerta pa situacionan asina y si por nota cu algo no ta bon, por libremente contact CMMA via e-mail, whatsapp of telefon pa asina nan por actua debidamente.

“Nos deseo ta pa riba nos dushi isla, tur hende tin un bon biba. No tin luga pa e abuso di mensenhandel y mensensmokkel. Mi ta pidi comunidad di Aruba pa keda alerta. Na momento cu nota un stranhero ta wordo treci Aruba y poni den un situacion cu nan no por tuma nan mesun decisionnan sino ta depende di otro hende, esaki ta un caso di abuso y ta importante pa alerta instancianan concerni. Hunto nos por logra haci e pais aki uno hopi mas safe”, Prome Minister a expresa.