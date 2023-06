Aanhouding na achtervolging in Den Haag

Opvallend rijgedrag was de reden dat agenten rond 00.40 uur de auto van de vrouw op de Vaillantlaan wilden controleren en een stopteken gaven. Ze negeerde dit teken en ging er met hoge snelheid vandoor. Hierop zette de politie de achtervolging in waarbij de verdachte onder meer een andere auto ramde en meerdere keren door rood licht reed. Uiteindelijk reden de agenten op de Waldorpstraat de auto van de verdachte klem. Een van de bijrijders rende de auto uit, maar kon al snel worden aangehouden. Ook de bestuurder en de andere inzittende zijn aangehouden. De politieauto raakte flink beschadigd bij het klemrijden.

Van de drie inzittenden zit alleen de bestuurder nog vast. De andere twee zijn inmiddels weer vrij. De bestuurder wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed. Omdat de bestuurder niet wil meewerken, is haar identiteit nog niet bekend.

Was u getuige van de achtervolging?

De politie komt graag in contact met mensen die in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 juni getuigen waren van de achtervolging door het centrum van Den Haag. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000. Het uploaden van beelden is mogelijk via onderstaand tipformulier.