Kasonan sporádiko di Lepra na Kòrsou no ta ningun motibu pa pániko

Willemstad – Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa (GMN) ta informá ku den kuadro di proseduranan regular di monitoreo i informashon den salubridat públiko, a informá ayera dòkternan di kas, spesialista i laboratorionan na Kòrsou di kasonan sporádiko di e malesa infeksioso Lepra.

Lepra ta un malesa infeksiosio króniko kousá dor di un bakteria yamá Mycobacterium leprea, kual por afektá kueru i nervionan. Den kasonan ekstremo, si e malesa no keda tratá, e por kousa disformashon di entre otro man i pia i por kondusí na pèrdida di bista. E ta un malesa sporádiko na Kòrsou, pues e no ta keda detektá frekuentemente. Sinembargo, e malesa no a keda eradiká na mundu. Ta trata e malesa di Lepra ku entre otro antibiótika i na momento ku kuminsá ku tratamentu un persona no ta kontagiabel mas. Transmishon di Lepra por tuma lugá dor di kontakto direkto pa un periodo basta largu ku un persona ku tin e bakteria i ku no ta hañando tratamento. Den mayoria kaso, ta trata di kontaktonan serkano, esta famia (nan) /persona (nan) ku ta bibando den mesun kas.

Pa años kasonan di Lepra ta sporádiko na Kòrsou. Por ehèmpel den añanan 2013-2014 tabata tin 3 kaso i na aña 2018 a konstatá un kaso. E aña aki tin 2 kaso detektá. Un di e tareanan di salubridat públiko ta di tene komunidat liber di malesanan infeksioso p’esei ta informá profeshonalnan den kuido pa kontrolá i monitoriá e malesa.

Pa ku nos komunidat, Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ta indiká ku basá riba e kasonan sporádiko di Lepra ku ta wòrdu diagnostiká na Kòrsou no tin ningun motibu di pániko.

