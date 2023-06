Sistema di Garantia di Depósito spliká detayá den SER

Willemstad, 20 di yüni 2023 – Riba invitashon di Konseho Sosial Ekonómiko (SER), Minister di Finansa mr. drs. J. Silvania, djabièrnè dia 16 di yüni último, a duna un splikashon detayá di su proposishon ku e la someté na SER pa konsulta i konseho riba e proyekto di e dekreto gubernamental, konteniendo medidanan general, pa apliká artíkulo 39 di e ordenansa nashonal ku ta supervisá e sistema bankario i di krédito di e union monetario di Kòrsou i Sint Maarten. E proyekto di e dekreto ku a bai SER tambe ta konosí komo ‘sistema di garantia di depósito’ (depositogarantiestelsel).

Ophetivo prinsipal di e proyekto di e dekreto gubernamental menshoná ta pa kompensá tur titular di kuenta i spardónan den kaso ku un entidat di krédito no por kumpli mas ku su obligashonnan finansiero. E obligashonnan aki ta referí spesífikamente na kréditonan, prosedente di depósitonan hasi, manera deskribí den artíkulo 39 di e ordenansa nashonal ku ta supervisá e sistema bankario i di krédito. Artíkulo 39 ta stipulá ku Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS) ta konsultá ku e organisashonnan representativo en kuantu introdukshon di garantia riba reklamonan di titularnan di kuenta i spardónan. E garantia ta aplikabel te na un montante máksimo determiná i ta konta pa entidatnan di krédito registrá, ku no ta entidatnan di krédito internashonal. Manera indiká, e ophetivo ta pa protehá titularnan di kuenta bankario kontra posibel riesgo dado kaso e entidat bankario i o di krédito no por kumpli ku su obligashonnan pa ku nan.

E obligashonnan aki ta konsistí di garantisá e kréditonan. Konsekuentemente, kréditonan ku mester keda garantisá, e tipo di titularnan di kuenta i e montante máksimo ku mester keda garantisá ta ser determiná pa medio di dekreto gubernamental, konteniendo medidanan general. Si CBCS no yega na un akuerdo durante e konsultanan ku entidatnan representativo den mundu bankario i di krédito, artíkulo 39 di e ordenansa nashonal ku ta supervisá e sistema bankario i di krédito ta otorgá e titular di finansa e obligashon di introdusí normanan.

E proyekto di e dekreto gubernamental, ku aktualmente ta na SER, ta proveé e normanan aki pa tur entidat di krédito registrá, ku eksepshon di e entidatnan di krédito internashonal.

Konsiderando e implikashonnan sosioekonómiko di e proyekto di e dekreto gubernamental aki, a disidí di pidi un opinion di SER.

E splikashon di Minister di Finansa sr. Silvania i e interkambio ku a sigui ku SER a bai di un manera konstruktivo.

Depositogarantiestelsel nader toegelicht in SER

Willemstad, 20 juni 2023 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Minister van Financiën, mr. drs. J. Silvania, afgelopen vrijdag 16 juni 2023 een gedetailleerde mondelinge toelichting gegeven op zijn voorgestelde adviesverzoek, dat betreft een concept van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 39 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen, ook bekend als het Landsbesluit depositogarantiestelsel.

Het doel van dit voorgestelde conceptlandsbesluit is om rekeninghouders te compenseren in het geval dat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Deze verplichtingen betreffen in dit geval schuldvorderingen uit deposito’s, zoals beschreven in artikel 39 van de Landsverordening bank- en kredietwezen. Artikel 39 stelt dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) overleg voert met de betrokken representatieve organisaties over de invoering van een garantie op schuldvorderingen van rekeninghouders. Deze garantie geldt tot een bepaald maximumbedrag en betreft een geregistreerde kredietinstelling, niet zijnde een internationale kredietinstelling. Dit is bedoeld om rekeninghouders te beschermen tegen het risico dat een dergelijke kredietinstelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Deze verplichtingen zijn in essentie de garantie op schuldvorderingen, waarbij de aard van de te garanderen schuldvorderingen, de soorten rekeninghouders en het maximum te garanderen bedrag worden bepaald bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt tijdens de discussies, zoals beschreven in artikel 39 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen, is de minister verplicht om een dergelijke regeling in te voeren.

Het huidige concept-landsbesluit, dat nu ter advisering bij de SER ligt, voorziet in deze maatregelen. Het biedt een garantie voor schuldvorderingen van rekeninghouders tot een bepaald maximumbedrag bij een geregistreerde kredietinstelling, en stelt bindende regels op voor alle geregistreerde kredietinstellingen, met uitzondering van internationale kredietinstellingen.

Vanwege de significante sociaaleconomische implicaties van dit conceptlandsbesluit, is besloten het oordeel van de SER te vragen.

De toelichting door de Minister van Financiën en de daaropvolgende discussie met de SER werden gekenmerkt door hun constructieve aard.

Deposit Guarantee Scheme explained in more detail in SER Curaçao

Willemstad, June 20, 2023 – At the invitation of the Social and Economic Council (SER) of Curaçao, the Minister of Finance, Mr. drs. J. Silvania, last Friday, June 16, 2023, gave a detailed oral explanation of his proposed request for advice, which concerns a concept of a national decree, containing general measures, to implement article 39 of the National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit System, also known as the National Decree on the Deposit Guarantee System.

The purpose of this proposed draft national decree is to compensate account holders in the event that a credit institution cannot meet its financial obligations. These obligations in this case concern claims from deposits, as described in Article 39 of the National Ordinance on Banking and Credit. Article 39 states that the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS) shall consult with the representative organizations concerned about the introduction of a guarantee on claims from account holders. This guarantee applies up to a certain maximum amount and concerns a registered credit institution, not being an international credit institution. This is intended to protect account holders against the risk that such a credit institution cannot meet its obligations.

These obligations are essentially the guarantee of claims, with the nature of the claims to be guaranteed, the types of account holders and the maximum amount to be guaranteed being determined by national decree, containing general measures. If no agreement is reached during the discussions, as described in Article 39 of the National Ordinance on Banking and Credit Supervision, the Minister is obliged to introduce such a regulation.

The current draft national decree, which is now before the SER for advice, provides for these measures. It provides a guarantee for account holders’ claims up to a certain maximum amount with a registered credit institution, and establishes binding rules for all registered credit institutions, except for international credit institutions.

Due to the significant socioeconomic implications of this draft country decree, it was decided to seek the opinion of the SER.

The explanation by the Minister of Finance and the subsequent discussion with the SER were characterized by their constructive nature.