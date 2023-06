Aanhouding in onderzoek na explosie

Het is net voor middernacht als de politie een melding krijgt van een explosie. Als toegesnelde agenten op de locatie aankomen, zien zij een enorme ravage. De ramen van het portiek zijn eruit geblazen en er ligt veel glas op straat. Twee geparkeerde voertuigen raakten ook beschadigd. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse en de Forensische Opsporing startte een onderzoek. Al snel werd duidelijk dat gebruik is gemaakt van een explosief.

Verdachte

De recherche Kennemerland doet onderzoek naar de explosie en kwam de verdachte onder andere op het spoor door getuigenverklaringen. In de vroege ochtend van 21 juni werd de 21-jarige verdachte aangehouden in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie en zit vast voor verhoor. De man zal vrijdag 23 juni worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of de man langer vast blijft zitten. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.