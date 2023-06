MANEHO NOBO PA BIAHA KU MENOR DI EDAT

Mayornan (òf esnan responsabel pa e menor di edat) mester yena esaki pa e menor di edat por biaha su so, ku un mayor so òf ku otro persona ku no ta su representante legal. Entrante promé (1) di yüli, tur menor di edat ku no ta biaha ku su representante(nan) legal, mester demostrá ku e tin outorisashon di su representante(nan) legal, dor di mustra e formulario firmá dor di esnan outorisá. Huntu ku e formulario, tin ku demostrá naturalmente ken ta e persona(nan) ku outoridat riba e yu ku a firma e formulario di outorisashon.