Notisia di polis di djaluna 19 di yüni te ku djárason 21 di yüni 2023 / Politieberichten van maandag 19 juni tot en met 21 juni 2023

Notisia di polis di djaluna 19 di yüni te ku djárason 21 di yüni 2023

Yamada na testigunan di aksidente

Alrededor di 11 or di anochi riba djasabra 10 di yüni, un aksidente a tuma lugá na altura di Subi Blanku riba Kaminda di Rincon. Un outo pa motibunan deskonosí a bai dal den un palu di lus i resultá despues den un pida mondi kantu di kaya. Na yegada di e patruya na e sitio, no a topa ku shofùr di e vehíkulo. E pasahero tabata heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Polis ta hasi un yamada na kualke persona ku por a mira e outo Toyota Vitz, koló kòrá kimá sea promé òf na momentu ku e aksidente a sosodé, pa tuma kontakto ku polis riba e number 715 8000, 911 òf via di e number di tep anónimo 9310.

‘Hit & Run’

Riba djamars 20 di yüni a drenta keho di un kaso di ‘hit & run’. E dunadó di keho a deklará ku entre 19 i 20 di yüni, un vehíkulo a kore dal den su baul di outo. E outo tabata stashoná dilanti di un kas na Kaya Alkmaar. E outo a haña daño na e lus di patras i na e baul.

Bo ta víktima di un kaso di ‘hit & run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Mèldu esaki mesora na polis.

E persona ku kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Si bo por a mira algu òf tin mas informashon tokante e ‘hit & run’ aki, tuma kontakto ku polis na 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Aksidente

Den oranan di mainta riba djamars 20 di yüni, un aksidente entre dos outo a tuma lugá na e krusada T di Kaya Gilberto F. Croes i Kaya Internashonal. Un pasahero menor di edat di un di e outonan a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Algun ratu despues riba djamars 20 di yüni, un aksidente entre un outo i un bròmer a tuma lugá riba Bulevar E.E.G.. Ambulans a transportá e shofùr di e bròmer pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues di un kòntròl mas aleu, a resultá ku e shofùr di e outo no tabatin un reibeweis bálido huntu kuné. El a haña un prosèsferbal pa esaki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 19 juni tot en met 21 juni 2023

Oproep getuigen aanrijding

Op zaterdag 10 juni vond rond 23:00 uur een eenzijdige aanrijding plaats ter hoogte van Subi Blanku op de Kaminda Rincon. Een auto reed om nog onbekende reden tegen een lantaarnpaal aan en belandde in het struikgewas langs de weg.

Bij aankomst van de politie op de locatie werd de bestuurder niet aangetroffen. De bijrijder was gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De politie doet een oproep om contact op te nemen met de politie aan iedereen die de auto, een donkerrode Toyota Vitz, heeft gezien voor en/of tijdens de aanrijding. Contact opnemen kan via 715 8000, 911 of via de anonieme tiplijn 9310.

Hit &Run

Op dinsdag 20 juni werd aangifte gedaan van een ‘hit & run’. De meldster verklaarde dat tussen 19 en 20 juni een voertuig tegen de achterbak van haar auto is aangereden. De auto stond voor een woning aan de Kaya Alkmaar geparkeerd.

De auto liep schade op aan een achterlicht en aan de achterbak.

Ben je slachtoffer van een ‘hit & run’? Probeer het kenteken van het voertuig, het soort voertuig, de kleur van het voertuig en de mogelijke bestuurder te identificeren. Meld dit onmiddellijk bij de politie.

De persoon die deze daad pleegt en wegrijdt, heeft 3 uur de tijd om zichzelf te melden bij het politiebureau. Als de dader zich niet binnen 3 uur meldt, kan het slachtoffer aangifte doen wegens overtreding van artikel 31 van de Wegensverkeersverordening Bonaire. Op dat moment start de politie een onderzoek dat kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen.

Mocht je iets hebben gezien of weet je meer over deze ‘hit & run’? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tiplijn 9310.

Aanrijdingen

Op dinsdagochtend 20 juni vond een aanrijding plaats tussen twee auto’s op de T-kruising van de Kaya Gilberto F. Croes en de Kaya Internashonal. Een minderjarige inzittende van één van de auto’s raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Iets later op dinsdag 20 juni vond een aanrijding plaats tussen een auto en een brommer op de Bulevar E.E.G. De bestuurder van de brommer met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto had bij nader controle geen geldig rijbewijs bij zich. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.