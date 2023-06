22 di yüni 2023

Konsepto di Kódigo di kondukta di OM entregá na ministernan

PHILIPSBURG, Sint Maarten (22 di yüni 2023) – Durante di e Konsulta Hudisial di

Kuater Pais (Justitieel Vierlanden Overleg, JVO) na Sint Maarten, e ministernan di

Hustisia di e Paisnan den Reino a risibí konsepto di e Kódigo di Kondukta di OM

Carib.

Ton Maan, Prokurador General di Kòrsou, Sint Maarten, Boneiru, Sint Eustatius i

Saba a entregá e konsepto di e Kódigo di Kondukta na e ministernan pa

aprobashon. Despues di esaki, e kódigo lo ta na vigor pa parkèt di Prokurador

General i e ministerionan públiko di Kòrsou, Sint Maarten i di islanan-BES. Despues

di aprobashon e kódigo aktualisá ta remplasá e vershon anterior ku a keda

implementá na aña 2016.

Durante di e entrega , Ton Maan a enfatisá ku segun e área di trabou di OM ta

kambia, internamente e organisashon tambe mester adaptá. Pa e motibu aki e

kódigo revisá ta reflehá e kambionan aki.

E ophetivo prinsipal di e Kódigo di Kondukta ta un énfasis riba e responsabilidat

individual di kada trahadó na momentu di opservá i promové komportashon

desente, esaki adishonal na e normanan formal. E dokumento aki ta artikulá e

balornan fundamental di OM Carib i ta brinda guia pa e kondukta di e organisashon.

FOTO

Prokurador-General Ton Maan ta entregá konsepto di e Kódigo di Kondukta nobo di

OM na ministernan di Hustisia di Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda.

22 June 2023

Ministers presented with draft Code of Conduct for OM

PHILIPSBURG, Sint Maarten (22 June 2023) – The Ministers of Justice of the Dutch

Kingdom countries received the draft Code of Conduct for OM Carib during the

Judicial Quadrilateral Consultation (JVO) held in Sint Maarten.

Ton Maan, the Attorney-General for Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius,

and Saba, presented the draft Code to the ministers for their approval. The Code,

when approved, will be in effect for the Office of the Attorney-General and the

Prosecutor’s Offices of Curaçao, Sint Maarten, and the BES. The draft Code after its

approval will replace the current version implemented in 2016.

During the presentation, Maan highlighted that as the operating landscape of OM

evolves, its internal organization must also adapt. Consequently, the draft Code

reflects these changes.

The primary objective of the Code of Conduct is to underscore the employees’

individual responsibility in adhering to and promoting appropriate behavior, in

addition to formal regulations. The Code articulates the fundamental values of OM

Carib and provides guidance for the actions of the organization.

PHOTO

Attorney-General Ton Maan presents the draft OM Code of Conduct to Justice

Ministers of Curaçao, Sint Maarten and the Netherlands.

22 juni 2023

Ministers ontvangen concept Gedragscode OM

PHILIPSBURG, Sint Maarten (22 juni 2023) – De ministers van Justitie van de

Koninkrijkslanden hebben tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) in Sint

Maarten de concept Gedragscode OM Carib in ontvangst genomen.

Ton Maan, de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint

Eustatius en Saba, overhandigde de concept Gedragscode ter goedkeuring aan de

ministers. Na goedkeuring zal de code van kracht zijn voor het kantoor van de

procureur-generaal en de openbare ministeries van Curaçao, Sint Maarten en de

BES – eilanden en wordt hiermee de geldende gedragscode uit 2016 vervangen.

Bij de overhandiging benadrukte Maan dat naarmate het werklandschap van het

OM verandert, ook de interne organisatie moet worden aangepast. Deze

veranderingen zijn meegenomen in het concept.

Het primaire doel van de Gedragscode is het benadrukken van de individuele

verantwoordelijkheid van de medewerkers bij het naleven en bevorderen van

gepast gedrag, in aanvulling op formele regelgeving. De Code verwoordt de

fundamentele waarden van OM Carib en biedt een leidraad voor het handelen van

de organisatie.

FOTO

Procureur-Generaal Ton Maan overhandigt de concept OM Gedragscode aan de

ministers van Justitie van Curaçao, Sint Maarten en Nederland.