Man (41) overleden na schietincident Wenckebachstraat

Het slachtoffer reed in zijn lichtblauwe Renault Twingo in de Wenckebachstraat vlakbij de kruising met de Noordpolderkade, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dit gebeurde door vermoedelijk twee personen die reden op een motor. De motor is daarna gevlucht in een vooralsnog onbekende richting. Ondanks de inzet van meerdere hulpdiensten die binnen enkele minuten al ter plaatse waren, mocht reanimatie niet meer baten. Er is vervolgens een plaats delict gemaakt en rechercheurs hebben de hele nacht onderzoek gedaan.

Naar aanleiding van het schietincident is onder leiding van de officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. De politie onderzoekt verschillende scenario’s.

Twee verdachten

Uit het eerste onderzoek blijkt dat er in ieder geval sprake moet zijn geweest van twee personen. Getuigen maakten melding van een wegrijdende motorfiets waarop twee opzittenden zaten die mogelijk iets met de zaak te maken kunnen hebben.