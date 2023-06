Bibienda pagabel, modèrno i duradero pa nos tur

Betaalbare moderne en duurzame woningen voor ons allemaal

Meer betaalbare woningen op Bonaire op korte termijn. Dit is een van de prioriteiten van het openbaar lichaam Bonaire voor de komende 4 jaar.

Gezien de bevolkingsgroei van de afgelopen jaren, is de behoefte voor betaalbare woningen sterk toegenomen. Wat heeft geleid tot stijgende prijzen voor woningen op de particuliere markt. Dit maakt het moeilijker voor de gemeenschap om een betaalbare woning te vinden, volgens gedeputeerde Thielman.

Als OLB willen we een innovatieve visie creëren voor sociale huisvesting, zegt gedeputeerde Kroon. Onze visie is om meer betaalbare, moderne en kwalitatieve huisvesting te creëren. We willen dat steeds meer mensen in onze gemeenschap eigenaar worden van hun eigen huis, te beginnen met:

Gezinnen met lagere en middeninkomens;

Onze jonge professionals;

Volwassenen van 50 jaar en ouder

Daarom is er tijdens het werkbezoek van het Bestuurscollege in Nederland, diverse gesprekken en overleggen gehad met instanties in Nederland (waaronder het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) om tot een akkoord te komen waarbij een aanzienlijk aantal woningen zullen gebouwd worden op Bonaire zeer korte tijd.

Het is de bedoeling om dit akkoord in de komende weken af te ronden, zodat het ondertekend kan worden tijdens het volgende bezoek van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge.