Ruim 3500 kilo cocaïne aangetroffen tussen lading bananen

De Douane heeft in de nacht van zondag op maandag een enorme hoeveelheid cocaïne aangetroffen in een container met bananen. De teller bleef steken op 3587 blokken. De vondst werd gedaan in de Rotterdamse haven.

De verdovende middelen, met een geschatte straatwaarde van ongeveer 269 miljoen euro, zijn zeer waarschijnlijk in Ecuador in de container gestopt. Deze container met bananen was bestemd voor een bedrijf in de provincie Zeeland. Dit bedrijf heeft waarschijnlijk niets te maken met de smokkel.

HARC

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) vernietigd.