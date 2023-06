Zr.Ms. Groningen i Wardakosta un biaha mas ta interseptá droga riba laman Karibe / Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht onderscheppen opnieuw drugs in Caribische zee

Zr.Ms. Groningen i Wardakosta un biaha mas ta interseptá droga riba laman Karibe.

E barku di Marina Hulandes Zr.Ms. Groningen i Wardakosta Karibe Hulandes, riba djaweps

mainta a interseptá un transporte di droga durante kual un kantidat di kasi 600 kilo di kokaina a

keda konfiská.

E boto sospechoso a keda detektá pa e Sentro Operashonal Maritimo (MOC). Direktamente

despues Zr.Ms. Groningen i e avion Dash-8 di Wardakosta a keda aktivá pa interseptá e boto. Ku

yudansa di dos boto rápido, modelo FRISC di e Barku Groningen, e barku di Marina Hulandes a

logra dominá e boto sospechoso, e asina yamá go-fast a keda obligá pa stòp.

Na momentu ku e botonan FRISC a aserká, e sospechosonan a kuminsá saka paketen for di e

boto i tira den laman. Despues di un persekushon largu, ku siñalnan pa stòp i tambe tirunan di

atvertensha, finalmente e motornan di e boto sospechoso a keda desaktivá.

Den kooperashon ku e Dash-8, binti pakete a kedá saka for di den laman i e sinku

sospechosonan, di kua kuater Venezolano i un Kolombiano, a keda detení. Huntu ku e

paketenan nan a keda entregá na Kuerpo Polisial Karibe Hulandes (KPCN) na Boneiru. Akinan e

paketenan di droga inmediatamente a keda destruí.

Siman pasá, e barku di Marina Hulandes ya kaba a interseptá dos boto ku droga. Durante e

intersepshonnan akí a konfiská kasi 2.000 kilo di droga.

Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht onderscheppen opnieuw drugs in Caribische zee

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht Caribisch Gebied

onderschepten donderdagochtend een drugstransport waar ruim 600 kilogram cocaïne in

beslag is genomen.

Het verdachte vaartuig werd door het Maritiem Operatie Centrum (MOC) gedetecteerd. Daarop

werd direct Zr.Ms. Groningen en het Dash-8 vliegtuig van de Kustwacht ingeschakeld om het

vaartuig te onderscheppen. Met behulp van de twee snelle FRISC-boten van de Groningen

slaagde het Nederlandse marineschip erin het verdachte vaartuig te overmeesteren en werd de

zogenaamde go-fast tot stoppen gedwongen.

Toen de FRISC-boten dichtbij waren, begonnen de verdachten pakketten over boord te gooien.

Na een lange achtervolging, met stopsignalen en waarschuwingsschoten, zijn uiteindelijk de

motoren van het verdachte vaartuig uitgeschakeld.

In samenwerking met de Dash-8 zijn twintig pakketten uit het water gevist en de vijf

verdachten, waarvan vier Venezolanen en een Colombiaan, aangehouden. Zij zijn samen met de

pakketten overgedragen aan het Korps Politie Caribisch Nederland op Bonaire, waar de

pakketten verdovende middelen meteen zijn vernietigd.

Afgelopen week onderschepte het stationsschip ook al twee drugsboten. Tijdens die

onderscheppingen werd er door Zr.Ms. Groningen bijna 2.000 kilogram verdovende middelen in

beslag genomen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype