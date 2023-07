Notisia di polis di djárason 26 di yüli te ku 28 di yüli 2023 / Politieberichten van woensdag 26 juli en vrijdag 28 juli 2023

Notisia di polis di djárason 26 di yüli te ku 28 di yüli 2023

Detenshon enkubrimentu

Den oranan di atardi riba djaweps 27 di yüli a detené un hòmber di inisial O.P.F. di 67 aña di edat na Kaminda Nieuw Amsterdam en konekshon ku enkubrimentu. E sospechoso a kumpra un skuter prosedente di ladronisia. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon pa violashon Lei di Opio BES

Riba djaweps 27 di yüli alrededor di 1 or di mardugá a detené un hòmber di inisial R.E.E.B. di 40 aña di edat pa violashon di Lei di Opio BES. E sospechoso tabata den un outo ku tabata stashoná di forma sospechoso na un parada di bùs (bushalte) den Amboina. Un patruya ku a pasa a tene un kòntròl i a topa e sospechoso ku un yerba paresido na supstansia narkótiko. Despues di kòntròl mas aleu den e outo, a bin topa ku mas yerba i puiru paresido na supstansia narkótiko. Pa e motibu aki a detené e sospechoso. A konfiská e produktonan ku a topa kuné i e outo pa mas investigashon.

Aksidente

Alrededor di 3 or di atardi riba djárason 26 di yüli, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Monseigneur Nieuwindt. E outo kier a bira na su man robes pa drenta Kaya Piquiri na e momentu ei diripiente un skuter kier a pas’é. E skuter a dal den e spil i dilanti di e outo na banda robes i despues di kual e shofùr a kai. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko na e sitio mes ku e shofùr di e skuter i su pasahero i nan no mester a bai hòspital.

Algun ratu promé, alrededor di 2.15 or di atardi, un aksidente a tuma lugá na e krusada di Kaya Gramèl i Kaya Sábalo. Pa motibunan deskonosí, dos outo a dal den otro. Ambulans a transportá shofùr di un di e outonan pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310

Politieberichten van woensdag 26 juli en vrijdag 28 juli 2023

Aanhouding heling

Donderdagmiddag 27 juli werd een 67-jarige man met initialen O.P.F. aan de Kaminda Nieuw Amsterdam aangehouden wegens heling. De verdachte had een scooter die afkomstig van diefstal was, gekocht. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

Rond 01:00 uur op donderdag 27 juli, werd een 40-jarige man met initialen R.E.E.B. aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. De verdachte bevond zich in een auto die verdacht geparkeerd stond bij een bushalte in Amboina. Een langsrijdende patrouille voerde een controle uit waarbij op drugs lijkende kruiden bij hem werden aangetroffen. Bij nadere controle van het voertuig werd meer op drugs lijkende kruiden en poeder in de auto aangetroffen. Hierop werd de verdachte aangehouden. De aangetroffen producten en de auto werden in beslag genomen voor nader onderzoek.

Aanrijdingen

Op woensdag 26 juli vond omstreeks 15:00 uur een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Monseigneur Nieuwindt. De auto die links in de Kaya Piquiri wilde afslaan werd opeens links door een scooter ingehaald. De scooter botste tegen de linkerzijspiegel en de linker voorkant van de auto, waarna de bestuurder van scooter viel. De bestuurder en bijrijder van de scooter werden ter plekke door het ambulance personeel gecheckt en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Iets eerder in de middag, omstreeks 14:15 uur vond een aanrijding plaats op de kruising van Kaya Gramèl en Kaya Sábalo. Twee auto’s botsten om nog onbekende oorzaak. De bestuurder van één van de auto’s werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle en behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

