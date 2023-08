Kaya Isla Ariba será pa renobashon

Kaya Isla Ariba gesloten voor vernieuwing

Zoals gedeputeerde Hennyson Thielman al aangaf bij de presentatie van de derde fase van het project om Kaya Korona te vernieuwen, gaan tegelijkertijd ook andere projecten door om andere wegen op het eiland op te knappen. In dit verband wordt op maandag, 7 Augustus 2023, de Kaya Isla Ariba, vanaf de Zeepromenade (Kaya Jan N.E. Craane) tot aan de kruising met de Kaya Grandi, volledig afgesloten voor alle verkeer. Dat maakt gedeputeerde Thielman, belast met onder meer Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer en Vervoer, bekend.

Kaya Grandi

De werkzaamheden vangen aan met het volledig slopen van de Kaya Isla Ariba tot aan de kruising met de Kaya Grandi. Daarbij zal getracht worden om voor zo min mogelijk overlast te zorgen voor de winkeliers en gebruikers van de Kaya Grandi. Om die reden zal de Kaya Grandi tijdens de werkzaamheden in de Kaya Isla Ariba ook bereikbaar blijven.

Wanneer de kruising van de Kaya Isla Ariba en de Kaya Grandi aan de beurt is om onderhanden te worden genomen, is het wel noodzakelijk om dat deel van de Kaya Grandi richting Luciano’s af te sluiten voor drie weken. Dat houdt in dat gedurende drie weken dat deel van de Kaya Grandi niet bereik is voor verkeer. Daarna is de Kaya Grandi weer volledig bereikbaar.

De werkzaamheden duren volgens planning van begin augustus tot oktober 2023. Tijdens de werkzaamheden zullen de omleidingsroutes via borden worden aangegeven. Gedeputeerde Thielman zegt zich te realiseren dat de werkzaamheden ongemak met zich mee kan brengen en biedt bij voorbaat verontschuldiging aan hiervoor en vraagt om begrip voor de situatie.