Oumentá bo chèns pa haña trabou i inskribí bo mes pa un kurso grátis via entidat públiko Boneiru

08/07/2023

E lèsnan ta riba djamars i djaweps for di 18.00 or te 20.00 or i nan ta dura 8 òf 12 siman.

For di luna di sèptèmber tin kurso ta kuminsá atrobe. Pa motibu di e éksito i petishon pa ripitishon, dia 19 di sèptèmber e kurso ‘Abilidat Sosial’ ta ranka sali, siguí pa e kurso ‘Atenshon pa Kliente i Enfoke riba Kliente’ ku ta kuminsá dia 21 di sèptèmber. E lèsnan ta riba djamars i djaweps for di 18.00 or te 20.00 or i nan ta dura 8 òf 12 siman. Tin un kantidat limitá di lugá pa kada kurso.

E kursonan ta na papiamentu i nan ta pa hende ku ya kaba ta traha den sektor turístiko, pero tambe pa hende for di otro sektornan ku ke mehorá nan abilidatnan. Entidat Públiko Boneiru ke un sektor turístiko salú, kaminda e enfoke ta riba turismo di kalidat i riba embolbimentu di nos komunidat. Esaki ta pará tambe den nos ‘Plan di Rekuperashon di Turismo’. E meta ta pa nos tin un turismo ku ta bon pa nos abitantenan. Nos komunidat lokal ta hopi importante pa desaroyo di turismo, preservashon di nos identidat i nos kultura, i pa realisá un turismo sostenibel.

Nos ke pa e turismo di kalidat ta benefisioso tambe pa nos poblashon lokal. Pero tin ora tin un diferensia entre loke ta nesesario i kua ta e abilidatnan ku ta disponibel na nos isla. Pa e motibu akí Entidat Públiko Boneiru, huntu ku TCB i BONHATA, for di luna di sèptèmber ta organisá kursonan nobo i grátis na Fundashon FORMA. E meta mas importante ta pa oumentá konosementu lokal i krea mihó oportunidat pa trabou pa hendenan ku anteriormente a haña treinen kaba.

Diputado Craane ta bisa: ‘Turismo ta e sektor mas grandi na nos isla i e ta brinda hopi posibilidat pa trabou i kresementu. Ku e kursonan akí nos ke duna nos hendenan e oportunidat pa siña i ku esaki mehorá nan chèns pa haña trabou i entrada. Turistanan tin gana di hasi kontakto ku nos abitantenan lokal i siña di nan tokante nos kultura i nos isla. Koperá ku esaki por trese hopi apresio, entrada mas haltu i eksperensianan positivo. Mas ku 60 hende ya kaba a partisipá na e kursonan ku nos ta ofresé i awor akí nan ta eksperensiá e bentahanan di esaki. Mi ta enkurashá tur hende pa hasi uso di e bunita oferta akí!’

Den e temporada binidero ta amplia e oferta di kurso. Keda na altura via Openbaar Lichaam Bonaire, Gobièrnu di Boneiru, Fundashon FORMA, Tourism Corporation Bonaire i BONHATA i Facebook.

Pa mas informashon tuma kontakto via forma.training@bonairegov.com òf yama / manda WhatsApp na +599 715 5330.

Verbeter je baankansen en schrijf je in voor een gratis cursus via het OLB

07 augustus 2023

De lessen zijn op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en duren 8 of 12 weken.

Vanaf september beginnen er opnieuw cursussen. Vanwege het succes en de vraag naar herhaling start op 19 september de cursus ‘Sociale Vaardigheden’, gevolgd door de cursus ‘Klantvriendelijkheid en Klantgerichtheid’ vanaf 21 september. De lessen zijn op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur en duren 8 of 12 weken. Er is een beperkt aantal plaatsen per cursus.

Deze cursussen worden gegeven in het Papiaments en zijn voor mensen die al in de toeristische sector werken, maar ook voor mensen uit andere sectoren die hun vaardigheden willen verbeteren. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) wil een gezonde toerismesector, waarbij de focus ligt op kwaliteitstoerisme en betrokkenheid van de gemeenschap. Dit staat ook in ons ‘Tourism Recovery Plan’. Het doel is om toerisme te hebben dat goed is voor onze inwoners. Onze lokale gemeenschap is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het toerisme, het behoud van onze identiteit en cultuur, en voor het maken van duurzaam toerisme.

We willen dat het kwaliteitstoerisme ook ten goede komt aan onze lokale bevolking. Maar soms is er een verschil tussen wat er nodig is en welke vaardigheden beschikbaar zijn op het eiland. Daarom organiseert het OLB, samen met TCB en BONHATA, vanaf september nieuwe gratis cursussen bij Fundashon FORMA. Het belangrijkste doel is vergroten van de lokale kennis en betere kansen op werk creëren voor mensen die al eerder training hebben gehad.

Gedeputeerde Craane zegt: “Toerisme is de grootste sector op het eiland en biedt veel werk- en groeimogelijkheden. Met deze cursussen willen we mensen de kans geven om te leren en daarmee hun kansen op werk en inkomsten te verbeteren. Toeristen willen graag contact met onze lokale bewoners en van hen leren over onze cultuur en ons eiland. Meewerken hieraan kan veel waardering, hogere inkomsten en positieve ervaringen brengen. Meer dan 60 mensen hebben al deelgenomen aan de aangeboden cursussen en ervaren nu de voordelen daarvan. Ik moedig iedereen aan om gebruik te maken van dit prachtige aanbod!”

Het aanbod van de cursussen wordt de komende tijd uitgebreid. Blijf op de hoogte via Openbaar Lichaam Bonaire, Gobièrnu di Boneiru, Fundashon FORMA, Tourism Corporation Bonaire en BONHATA op Facebook.

Neem voor meer informatie contact op via forma.training@bonairegov.com of bel/WhatsApp naar +599 715 5330.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket