Seshon di informashon di Ministerio di Finansa ku stakeholdernan di sektor di wega online

For di 1 di sèptèmber 2023, Gaming Control Board lo habri un portal di aplikashon i registrashon. Via e portal di aplikashon, operadornan por apliká pa un pèrmit basá riba e LBH. Operadornan ku ta ofresé wega online bou di un pèrmit eksistente i ku tin intenshon di apliká pa un pèrmit di wega di azar riba distansia bou di e lei aktual òf otro lei den futuro por registrá nan mes via e portal di registrashon. E último aki a wòrdu introdusí pa asina gobièrnu por haña un bista di e kantidat di operadornan ku ta operá for di Kòrsou i ku posiblemente lo apliká pa un pèrmit di wega online na Kòrsou.

Durante e seshon di informashon a enfatisá ku e desaroyonan entrante 1 di sèptèmber benidero no ta enserá en prinsipio niun kambio den e leinan eksistente ni den e pèrmitnan pa e outoridatnan aktual di pèrmit. Ministerio di Finansa i Gaming Control Board lo no prohibí aktividatnan ku ta kanando di e doñonan di pèrmit aktual, pero lo habri e posibilidat pa operadornan haña un pèrmit direktamente bou di LBH. E derecho di pèrmit ta ser sperá di baha na NAf. 8,000 pa luna, loke tambe ta konta pa e doñonan di pèrmit aktual. Esaki ta e promé paso den e transishon pa un industria di wega reformá na Kòrsou, antisipando riba e Lei di Weganan di Azar (LOK) ku lo drenta na vigor.

Durante di e enkuentro, e sektor a haña informashon tambe di e evento “Minister of Finance in collaboration with SiGMA”, ku lo tuma lugá di 25 pa 27 di sèptèmber di e aña aki. SiGMA ta un organisadó di evento mundialmente renombrá ku eventonan den Europa, Asia, Afrika i Latinoamérika. E evento “Minister of Finance in collaboration with SiGMA” ta nan promé evento den region di Caribe. Ta un orguyo grandi pa Ministerio di Finansa traha huntu ku un organisashon asina prestigioso pa organisá e evento aki.