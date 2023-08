Awe, djamars 22 di ougùstùs, den oranan trempan di mainta, a tene dos entrada hudisial. A detené un hòmber di inisial D.A.G.S. di 24 aña di edat na Kaya Chopin en konekshon ku menasa i violashon di Lei di Arma BES. Na un kas na Bario Mexico a detené un hòmber di inisial L.E.G.E.A. di 28 aña di edat en konekshon ku maltrato. Investigashon den e kaso ta andando.

-//-

Geachte leden van de pers, Vandaag, 22 augustus, in de vroege ochtenduren werden twee huiszoekingen gehouden. Bij een woning aan de Kaya Chopin werd een 24-jarige man met initialen D.A.G.S. aangehouden in verband met bedreiging en overtreding van de Wapenwet BES. Bij een woning in Bario Mexico werd een 28-jarige man met initialen L.E.G.E.A. aangehouden wegens mishandeling. Onderzoek in deze zaak loopt.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket