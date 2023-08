Minister Silvania zet overleg voort met nieuwe generatie medisch specialisten over LNT

Willemstad – Gisteren, d.d. 21 augustus 2023, vond voortzetting plaats van het overleg tussen de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), de heer Silvania, en vertegenwoordigers van de medisch specialisten werkzaam bij het Curaçao Medical Center (CMC), verenigd onder de noemer “Komishon Bon Servisio (KBS)”. Deze commissie, gemandateerd door de medisch specialisten van het CMC, voert constructieve gesprekken met de minister over verschillende onderwerpen, met de nadruk op de Landverordening Normering Topinkomens (LNT).

Tijdens het overleg, dat in een sfeer van samenwerking en constructieve uitwisseling plaatsvond, hebben zowel de minister als de vertegenwoordigers van KBS waardevolle inzichten gedeeld en verschillende perspectieven belicht, met als doel gezamenlijk tot effectieve oplossingen te komen. Aan de orde is onder andere gekomen de huidige uitdagingen inzake de LNT en de mogelijkheden binnen de LNT om deze op te lossen. Er zijn tevens ideeën verkend om gebruik te maken van fiscale faciliteiten om jonge medisch specialisten aan te trekken en/of te behouden binnen het CMC.

Minister Silvania prees de actieve betrokkenheid en open houding van de nieuwe generatie medisch specialisten. “Het is verheugend om te zien dat de nieuwe generatie medisch specialisten hun stem laten horen en zich inzetten voor essentiële vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Dit is de frisse wind die onze gemeenschap zo hard nodig heeft” benadrukte Minister Silvania. De commissie is vastberaden om gezamenlijk tot een oplossing te komen met betrekking tot de LNT en wil tevens bijdragen aan de herstructurering van de gezondheidszorg. Beide partijen vinden het belangrijk dat er sprake is van toegankelijke gezondheidszorg voor eenieder en dat het vertrouwen en imago van voormelde medisch specialisten wordt versterkt binnen de gemeenschap.

Dit constructieve overleg markeert het begin van een reeks aankomende gesprekken tussen minister Silvania en de nieuwe generatie medisch specialisten. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het vinden van duurzame oplossingen die de gezondheidszorg op Curaçao naar een hoger niveau tillen. Laat de hele gemeenschap genieten van de frisse wind waarmee we gezegend zijn. Nos kurason ta bati pa Kòrsou!

