Kustwacht Caribisch Gebied

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen, varende voor de Kustwacht Caribisch Gebied, heeft op 20 augustus en 22 augustus twee drugstransporten onderschept in de Caribische Zee.

Zr.Ms. Groningen werd gedurende haar patrouilles door de Kustwacht Caribisch Gebied ingelicht over de go-fasts en kreeg bij beide cases assistentie van het Dash-8 vliegtuig van de Kustwacht. Met de snelle onderscheppingsboten, de FRISC, met aan boord een gecombineerd team van de scheepsbemanning en Fleet Marine Squadron, dat aan boord van Zr.Ms. Groningen is geëmbarkeerd, werd de go-fasts achtervolgd. Aangezien de eerste go-fast ook na waarschuwingen en waarschuwingsschoten niet wilde stoppen, is de go-fast met gericht vuur op de buitenboordmotoren tot stoppen gedwongen. De tweede go-fast stopte na het geven van waarschuwingsschoten.

In totaal heeft Zr.Ms. Groningen ruim 2.500 kilo drugs onderschept waarvan 550 kilogram cocaïne en ruim 2.000 kilo marihuana bij de tweede case. Beide cases zijn in goede samenwerking met de Kustwacht Caribisch Gebied en het Korps Politie Curaçao afgehandeld. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.

Zr.Ms. Groningen is vanaf mei 2023 als stationsschip Caribisch Gebied actief in de regio en wisselt counter drugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch Gebied.

