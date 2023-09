Debat over burgerinitiatief: bevolkingsonderzoek borstkanker zonder pijn

6 september 2023

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 7 september over het burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Tweede Kamer.

Initiatiefneemster Muriel van der Draaij-van der Veen spreekt in de plenaire zaal

Minder pijnlijke onderzoeksmethodes

In het burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’ staat dat veel vrouwen het borstkankeronderzoek pijnlijk vinden, omdat de borsten met kracht platgedrukt worden voor de röntgenfoto. Als vrouwen daardoor geen volgend onderzoek meer willen doen, brengt dat risico’s met zich mee voor hun gezondheid.

Initiatiefneemster Muriel van der Draaij-van der Veen wil dat borstkankeronderzoek pijnloos wordt of in ieder geval minder pijnlijk. Ze geeft aan dat dit kan omdat er andere methodes ontwikkeld zijn om borstkanker te onderzoeken. Haar verzoek is onder andere dat het RIVM (Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu) onderzoek doet naar deze nieuwe methodes en dat ze begrijpelijk communiceren hierover, met de voor- en nadelen.

Met een burgerinitiatief invloed uitoefenen

Met een burgerinitiatief kunnen mensen ervoor zorgen dat een onderwerp besproken wordt in de Tweede Kamer. Dit is een manier om invloed uit te oefenen, met als doel dat er een nieuwe wettelijke regeling komt, een bestaande wettelijke regeling wordt veranderd of wordt afgeschaft.

Behandeling van het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’ is op 28 maart 2023 aangeboden bij de Commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze commissie controleert het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook bereidt zij de behandeling van wetsvoorstellen voor. De commissie stelde vast dat het burgerinitiatief voldeed aan de voorwaarden en op 7 juni 2023 is besloten om het te bespreken in een debat in de Tweede Kamer.

Volg het debat live

Het debat over het burgerinitiatief borstkanker vindt plaats op donderdag 7 september vanaf 10:45 uur. U kunt live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

Lees hier alle stukken die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via dezelfde link vinden.

