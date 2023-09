Prueba ku coaching di personanan surdu riba 18 aña

09/15/2023

I personanan riba 18 aña ku un limitashon intelektual leve i klientenan di Akseso.

Direktorado Komunidat i Kuido ta kuminsá e luna akí ku un prueba pa coach siudadanonan surdu di 18 aña i mas grandi. E prueba ta tambe pa personanan riba 18 aña ku un limitashon intelektual leve. Ta bai pa adultonan ku kompará ku hendenan di nan edat, ta pensa na un nivel mas abou. Òf tin problema ku kosnan ku pa hendenan di nan edat ta normal. Hopi biaha ta difísil pa nan komuniká ku otro hende, no por mira na nan ku nan tin un limitashon.

Ta ofresé e coaching tambe na un grupo di kliente di Fundashon Akseso. E klientenan akí den bida diario tin problema pa partisipá den komunidat. Intenshon ta ku tur partisipante na e coaching, ku e guia i atenshon korekto, ta siña yuda nan kurpa mihó den komunidat. For di investigashon na Boneiru a resultá ku e siudadanonan akí tin problema pa por ehèmpel haña un trabou adekuá pagá. Òf pa haña un kas.

Den e prueba tin lugá pa mas o ménos 40 partisipante. Un parti di nan a yega di sigui un kurso den pasado na Fundashon Forma. Un otro parti di e partisipantenan ta konsistí di klientenan di Akseso, òf klientenan di un intérprete di lenga di seña. Durante e coaching ta traha ku kada partisipante pa mira ki yudansa e ke. Pues ta ofresé e partisipantenan yudansa personalisá. Pa partisipantenan surdu tin un intérprete di lenga di seña presente.

Entrenadónan spesialmente prepará ta coach e partisipantenan. E ofisina lokal LOF BV ta responsabel pa coachmentu di partisipantenan i entrenamentu di e life coachnan. Por lo pronto e prueba ta pa e periodo di sèptèmber te ku desèmber 2023. Direktorado Komunidat i Kuido ta spera ku despues di evaluashon di e prueba, por coach partisipantenan nobo.

Via e prueba ku life coaching, e direktorado ke haña un bista kiko e partisipantenan mester riba e tereno di entre otro formashon, trabou, salú. Ku e informashon ei, e direktorado por hasi proposishon i huntu ku otro organisashon, traha plan pa e gruponan akí.

Bo konosé un persona surdu riba 18 aña òf un persona riba 18 aña ku un limitashon intelektual leve? I bo ke duna e persona akí su nòmber pa den futuro haña coaching? Manda e ora ei un app pa LOF BV na number 777 6979. Òf pasa durante ora di ofisina na Direktorado Komunidat i Kuido, Kaya Neerlandia 40.

Proef met coaching van dove 18-plussers

15 sep 2023

En 18-plussers met een licht verstandelijke beperking en cliënten Akseso.

De directie Samenleving en Zorg begint deze maand met een proef om dove burgers van 18 jaar en ouder te coachen. De proef is ook bedoeld voor 18-plussers met een licht verstandelijk beperking. Het gaat om volwassenen die in vergelijking met mensen van hun leeftijd, op een lager niveau denken. Of moeite hebben met dingen die voor mensen van hun leeftijd gewoon zijn. Vaak is het voor hen lastig om met anderen te communiceren, het is aan hen niet te zien dat ze een beperking hebben.

De coaching wordt ook aangeboden aan een groep cliënten van Stichting Akseso. Deze cliënten hebben in het dagelijks leven moeite om aan de samenleving mee te doen. De bedoeling is dat alle deelnemers aan de coaching met de juiste begeleiding en aandacht leren om zich beter in de maatschappij te redden. Uit onderzoeken op Bonaire blijkt dat deze burgers moeite hebben om b.v. een voor hen geschikte betaalde baan te vinden. Of om een woning te krijgen.

Er is binnen de proef plek voor ongeveer 40 deelnemers. Een deel van hen heeft in het verleden bij stichting Forma een cursus gevolgd. Een ander deel van de deelnemers bestaat uit cliënten van Akseso, of cliënten van een gebarentolk. Tijdens het coachen wordt met iedere deelnemer gekeken wat voor hulp hij of zij wil hebben. Een deelnemer krijgt dus op maat gesneden hulp aangeboden. Voor de dove deelnemers is een gebarentolk aanwezig.

De deelnemers worden door speciaal opgeleide trainers gecoacht. Het lokale bureau LOF BV is verantwoordelijk voor het coachen van de deelnemers en het trainen van de life coaches. De proef is voorlopig voor de periode van september tot en met december 2023. De directie Samenleving en Zorg hoopt dat na de beoordeling van de proef nieuwe deelnemers gecoacht kunnen worden.

De directie wil via de proef met life coaching een beeld krijgen wat de deelnemers op het gebied van o.a. vorming, werk, gezondheid nodig hebben. Met die informatie kan de directie voorstellen doen en samen met andere organisaties plannen uitwerken voor deze groepen.

Kent u een dove 18-plusser of een 18-plusser met een licht verstandelijke beperking? En wilt u deze persoon opgeven om in de toekomst coaching te krijgen? Stuur dan een app naar LOF BV op nummer 777 6979. Of ga tijdens kantooruren langs bij de directie Samenleving en Zorg, Kaya Neerlandia 40.

