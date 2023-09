Esfuerso konhunto pa mobilidat i alkansabilidat sostenibel na Boneiru ta bira un paso importante padilanti

09/15/2023

E enkuentro akí ta marka un paso krusial den atendementu ku e desafionan di mobilidat na Boneiru.

Dia 31 di ougùstùs 2023 interesadonan eksterno a bini huntu un biaha mas durante e di tres seshon tokante mobilidat i alkansabilidat sostenibel ku direktorado di Planifikashon i Desaroyo a organisá na nòmber di entidat públiko Boneiru. E enkuentro akí ta marka un paso krusial den atendementu ku e desafionan di mobilidat na Boneiru. Kolaborashon, skucha otro i uni forsa a para sentral den e esfuerso eksitoso akí.

Entidat Públiko Boneiru ta komprendé ku e nesesidat pa transporte na Boneiru ta kresiendo i ta realisá su mes ku ta importante pa mantené nos isla bon alkansabel. E aspirashon pa yega na un sistema di transporte públiko strukturalmente organisá, huntu ku alternativanan sostenibel i vital manera kore baiskel i kana, entre otro ta para sentral den e vishon pa mobilidat di futuro i di Boneiru. Den esaki nos ta evaluá kada posibel solushon a base di seis kondishon básiko: Inklusivo (pa tur hende), alkansabel, seif, sostenibel, pagabel i inovativo.

Bou di guia di e Konsehero di Mobilidat i Komportashon Sostenibel, Marc van der Seijs (Adviesbureau &Morgen), durante e seshonnan a invitá mas ku 20 organisashon i interesado lokal, entre otro Fundashon Mariadal, Fundashon Cas Boneriano, Kámara di Komèrsio, BIA, WEB, Bonhata, MiVaBo, TCB, Stinapa, Rocargo i Maduro Bonaire pa traha huntu i kompartí idea. Komo preparashon riba e seshon kada un di nan a koperá tambe ku un entrevista tokante e tema.

E enkuentro akí a sòru pa un entusiasmo i kolaborashon grandi serka e partisipantenan, ku a haña inspirashon pa medio di ehèmpel di solushon pa mobilidat i alkansabilidat for di henter mundu, pero tambe for di den region. Kada partisipante a rekonosé tambe prinsipalmente e importansia di kolaborashon entre partidonan pa por logra den e propósito i vishon akí. Pa medio di traha konhuntamente riba e tareanan, ideanan balioso i aplikabel a bini dilanti.

‘Entidat públiko Boneiru ta enfatisá ku sosten fuerte i integral for di tur sektor ta krusial pa éksito di e plan di mobilidat’, segun diputado Thielman. ‘Nos ta agradesido pa e dedikashon di tur e partisipantenan na e seshon eksitoso akí. Kolaborashon i un vishon konhunto ta esensial pa mehorá mobilidat na Boneiru. Gobièrnu lo sigui traha riba e metanan akí, i nos ta apresiá kontribushon di tur hende enormemente.’

Gezamenlijke inzet voor duurzame mobiliteit & bereikbaarheid op Bonaire wordt belangrijke stap voorwaarts

15 sep 2023

Deze bijeenkomst markeert een cruciale stap in het aanpakken van de mobiliteitsuitdagingen op Bonaire.

Op 31 augustus 2023 kwamen externe belanghebbenden opnieuw samen tijdens de derde sessie over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, georganiseerd door de directie Ruimte en Ontwikkeling namens het OLB. Deze bijeenkomst markeert een cruciale stap in het aanpakken van de mobiliteitsuitdagingen op Bonaire. Samenwerking, luisteren naar elkaar en bundelen van krachten staan centraal in deze succesvolle inspanning.

Het OLB begrijpt dat de behoefte aan vervoer op Bonaire groeit en realiseert zich dat het belangrijk is om het eiland goed bereikbaar te houden. Het streven naar een structureel georganiseerd openbaar vervoersysteem, samen met duurzame en vitale alternatieven zoals fietsen en lopen, staan onder andere centraal in de visie voor de toekomstige mobiliteit en van Bonaire. Waarbij we elke mogelijke oplossing toetsen aan zes randvoorwaarden; Inclusief (voor iedereen), bereikbaar, veilig, duurzaam, betaalbaar en innovatief.

Onder begeleiding van Adviseur Duurzame Mobiliteit & Gedrag, Marc van der Seijs (Adviesbureau &Morgen), werden tijdens de sessies meer dan twintig lokale organisaties en belanghebbenden, waaronder Fundashon Mariadal, Fundashon Cas Boneriano, Kamer van Koophandel, BIA, WEB, Bonhata, MiVaBo, TCB, Stinapa, Rocargo en Maduro Bonaire, uitgenodigd om samen te werken en ideeën te delen. Ter voorbereiding op de sessie heeft eenieder van hen ook meegewerkt aan een interview over het thema.

Deze bijeenkomst zorgde voor een groot enthousiasme en samenwerking onder de deelnemers, die geïnspireerd werden door voorbeelden van mobiliteits- en bereikbaarheidsoplossingen uit de gehele wereld maar ook uit de regio. Elke deelnemer erkende daarbij ook vooral het belang van samenwerking tussen partijen om te kunnen slagen in deze opzet en visie. Door gezamenlijk aan opdrachten te werken, kwamen waardevolle en toepasbare ideeën naar voren.

“Het OLB benadrukt dat sterke integrale steun vanuit alle sectoren cruciaal is voor het succes van het mobiliteitsplan,” benadrukte gedeputeerde Thielman. “We zijn dankbaar voor de inzet van alle deelnemers aan deze geslaagde sessie. Samenwerking en een gezamenlijke visie zijn essentieel om de mobiliteit op Bonaire te verbeteren. Het bestuur zal blijven werken aan deze doelen, en we waarderen de bijdragen van iedereen enorm.”

