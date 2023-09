Succesvol workshop ‘botanical dying’

Willemstad, 17 september 2023 – Kleurendeskundige Loret Karman gaf afgelopen week een workshop ‘botanical dying’ (plantaardig textiel verven). Dat deed ze op uitnodiging van Farm to Crafts. Zo’n 35 deelnemers wonnen op Hòfi Cas Cora kleurstoffen uit onder andere indigo, dushi di kabei en de divi divi.

Vervolgens werden de verschillende soorten textiel, waaronder linnen, garens en katoen met de hand geverfd. De deelnemers gingen met andere ogen naar de natuur kijken. Behalve het besef dat de primaire kleuren uit natuurlijke grondstoffen van Curaçaose bodem gewonnen kunnen worden, werd ook het bewustzijn over duurzaamheid versterkt.

Voor Loret Karman was het bijzonder om de workshop op Curaçao te geven. Ze is geboren in Papua en deels opgegroeid op Curaçao. Haar fascinatie met kleur is op het eiland ontstaan. Ze heeft eerder op Curaçao onderzoek gedaan naar kleuren en mineralen die gebruikt kunnen worden bij het natuurlijk verven.

De personen die deelnamen aan de workshops zijn werkzaam in de mode-industrie, design en de kunsten of hebben een voorliefde voor crafts en duurzaamheid. Ook de studenten van Instituto Buena Bista (IBB) volgden een workshop die werd gegeven door de Curaçaose Guenna Gustina. Zij wordt door Loret Karman gezien als de nieuwe ‘dye master’ van Curaçao. Afgelopen zaterdag konden geïnteresseerden het resultaat van de productieve week zien tijdens de open dag in het hoofdkwartier van Farm to Crafts.

Over Farm to Crafts

Farm to Crafts is een creatief onderzoeksproject naar de mogelijkheden tot het reactiveren van kleinschalige landbouw van lokale grondstoffen op Curaçao, bedoeld voor de ontwikkeling van materialen en ambachten. Het uitgangspunt van het project is ‘learning by doing’ en daarmee het tot stand brengen van een dynamische omgeving voor onderzoek en productie. Met de verschillende activiteiten van het project worden er interacties gefaciliteerd tussen landbouwers, ambachtslieden, ontwerpers, experts en geïnteresseerden, op basis van participatie en wederkerigheid. Met het project wil Farm to Crafts: (1) Curaçaose landbouwers en creatieve ondernemers activeren tot samenwerken om zo de energie en kracht van de lokale gemeenschap rond concrete praktijkexperimenten te mobiliseren. (2) Aan de hand van landbouw en maakprocessen ruimte creëren voor gesprek, begrip en verbinding. En (3) Aan een breed publiek laten zien dat landbouw een bron blijft van waardevolle grondstoffen wat perspectief biedt voor een creatiever, duurzamer en minder afhankelijk Curaçao.

Naaldvilttechniek

De eerstvolgende Farm to Crafts workshop is in november. Dan komt designer Sanne Muiser naar het eiland om haar kennis te delen. Met haar studio, Studio Pluis, richt ze zich op vorm, zintuigen en omgeving. Studio Pluis heeft een expertise in de naaldvilttechniek, met veelal gebruik van (natuurlijke) vezels.

