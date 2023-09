INVESTIGASHON TOKANTE ENNIA

E último dianan aki diferente medio di komunikashon a notifiká tokante denunsia ku a ser entregá dor di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS) kontra Ennia i personanan ligá na Ennia. Banda di esaki a lanta e impreshon ku apesar di e denunsia, Ministerio Públiko no a kuminsá ku un investigashon.

Ministerio Públiko kier aklará esaki. A tuma e denunsia di CBCS den tratamentu i tin un investigashon penal ku ta andando pa un tempu kaba. E investigashon ta wòrdu kondusí dor di RST bou di responsabilidat di e Tim Sentral di Ministerio Públiko.

Den e fase aki di e investigashon, Ministerio Públiko no por duna mas informashon pa loke ta trata

kontenido di e investigashon, hustamente pa motibu ku e investigashon ta andando. Ministerio Públiko ta konsiente ku problemanan relashoná ku Ennia ta un preokupashon den nos komunidat i pa e motibu aki manera ta posibel, lo informá komunidat.

ONDERZOEK INZAKE ENNIA

De afgelopen dagen is in verschillende media bericht over de aangifte die door de Centrale Bank van

Curacao en Sint Maarten (CBCS) is gedaan tegen Ennia en aan Ennia gelieerde personen. Daarbij is de indruk ontstaan dat ondanks die aangifte geen onderzoek is ingesteld door het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie wil deze onduidelijkheid graag wegnemen. De aangifte van de CBCS is in

behandeling genomen en er loopt al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek, dat nog niet is afgerond. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het Openbaar Ministerie.

In deze fase van het onderzoek kan het OM evenwel geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek doen, juist omdat het nog loopt. Het OM is zich ervan bewust dat de problemen rondom de Ennia iedereen bezighouden en zal daarom ook, zodra het onderzoek dat toelaat, de gemeenschap nader informeren.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket