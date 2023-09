VIDEO DI DOS DAMITA TA BRINGA NA SKOL AVANSA PERO E TRISTU TA ORA MAMA A TUMA E PELEA OVER

Unberguensa total e bringamentu nan riba kaya publiko di Korsou sea na parada di bus of na nos skolanan. Awe dia tur skol ta laba man ora tin bringamentu riba kaya publiko no muchu leu for di e skolnan.

Di otro banda bo ta tende no tin sufsiente seguridat na e skolnan i of kuerpo polisial no tin sufisiente polis pa patruya den serkania di e skolnan ora skol ta kaba. Pero no por tolera e bringamentu nan aki ku ta sali for di proporshon ora mayoranan tambe ta agredi muchanan.

Tin ku buska un solushon pa ku e bringamentu nan aki.

