‘Mensonterend, harteloos en schrijnend’: OM eist in hoger beroep 4,5 jaar gevangenisstraf voor mishandeling en verwaarlozing 8-jarige jongen in Winterswijk

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep 4,5 jaar gevangenisstraf tegen een 40-jarige vrouw. Zij wordt ervan verdacht haar destijds 8-jarige zoontje ernstig te hebben verwaarloosd en mishandeld. Ook zou ze hem wederrechtelijk van zijn vrijheid hebben beroofd.

De vrouw opereerde samen met de vader van het jongetje. In eerste aanleg werden beide ouders door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie jaar. Zowel het OM als de ouders zijn in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak. Het OM deed dat omdat het zich niet kon verenigen met de hoogte van de opgelegde straf: de officier van justitie had in eerste aanleg gevangenisstraffen van 5 jaar geëist. De vader werd in september 2020 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. De zaak in hoger beroep tegen de moeder is eerder aangehouden omdat ze nog een straf uitzat in Duitsland voor mishandeling van een andere zoon.

Opgesloten in een kist

De zaak kwam in juli 2017 aan het licht. Het gezin met vader, moeder, twee dochters en het 8-jarige zoontje verbleven op een camping in Winterswijk. Op een ochtend had het jongetje ingebroken in een tent van een andere campinggast. Daar at hij uit de koelkast. Het jongetje was naakt en zag er vervuild en ernstig vermagerd uit. Ook had hij striemen om polsen en enkels.

Uit onderzoek naar onder andere whatsappberichten en foto’s die de ouders aan elkaar stuurden blijkt dat de jongen maandenlang in een kist werd opgesloten. De jongen zou volgens de ouders gestraft moeten worden omdat hij eten zou hebben gestolen. Hij zou zijn vastgeboden, geschopt en geslagen zijn door beide ouders.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onderzoek gedaan naar de lichamelijke toestand van de jongen. Hieruit blijkt dat hij ondervoed en veel te klein was voor zijn leeftijd. Hij had diverse schimmelinfecties aan zijn benen en tenen waardoor hij moeizaam liep.

De advocaat-generaal stond vandaag uitgebreid stil bij het leed dat zijn moeder haar zoontje aan heeft gedaan. “Mensonterend, harteloos en schrijnend. [..] Verdachte had de plicht om voor haar zoon te zorgen. Zij hoorde samen met de vader als ouders te zorgen voor een veilige, liefdevolle en gezonde omgeving. Zij hebben precies het tegenovergestelde gedaan. Ongetwijfeld draagt hun zoon hier de negatieve gevolgen de rest van zijn leven met zich mee.”

