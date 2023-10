Ban Kombersá ku MPB’ tabata un éksito

Kralendijk – Djasabra 30 di sèp 2023 MPB tabata tin su evento di ‘Ban Kombersá ku MPB kombiná ku un

BBQ pa rekoudá fondo na Sede di Mentor for di 10or di mainta pa 3or di atardi. Ku e evento akí MPB a

habri su portanan pa un i tur por pasa kombersá ku dirigentenan i demas miembronan di MPB riba

kualke tópiko hasiendo pregunta òf interkambiá di pensamentu.

‘Ban Kombersá ku MPB’ ta un evento ku lo sigui tuma lugá kada pasa 3 luna. MPB tin un kalendario ku

diferente otro eventonan manera kurso, kaminata, bingo, rifa, stènt riba Dia di Boneiru pero tambe

stènt riba dianan di fiesta di diferente bario.

MPB kier yama danki na tur hende ku a koperá kumprando un òf mas karchi di BBQ i tambe un danki ta

bai na tur hende ku a yuda ku e organisashon di e evento akí. Ku fondo ku MPB a krea ku e evento akí a

hasi un donashon na un organisashon di grandinan koperando ku selebrashon di ‘Dia Internashonal di

Grandinan’ ku a tuma lugá djadumingu 1 di òktober.

‘Ban Kombersá ku MPB’/ (‘Kom praten met de MPB’) was een succes

Kralendijk – Op zaterdag 30 sept hield de MPB haar evenement ‘Ban Kombersá ku MPB’/ (‘Kom praten

met de MPB’) in combinatie met een fundraising BBQ bij haar centrum te Mentor van 10 uur a.m. tot 3

uur p.m.

Hiermee heeft de MPB de deur opengezet voor iedereen die wilde komen praten met de leiders en de

overige leden van de MPB, over allerlei onderwerpen, of vragen had waarop een antwoord verwacht

werd, of om over bepaalde onderwerpen van gedachten uit te wisselen.

‘Ban Kombersá ku MPB’ is een evenement die elke 3 maanden plaats zal blijven vinden. MPB heeft een

activiteitenkalender met andere evenementen zoals cursussen, wandelingen, bingo’s, loterijen, stands

op Bonairedag en ook op de viering van de dag van de verschillende barios (buurten).

MPB wil graag iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan de fundraising BBQ met het kopen van 1 of

meerdere kaarten en ook aan de mensen die meegedaan hebben aan de organisatie van deze

evenement. Met de verkregen fondsen uit deze evenement heeft de MPB een donatie gedaan aan de

organisatie van de viering van ‘Internationale dag van Senioren’ die afgelopen zondag 1 oktober heeft

plaats gevonden

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket