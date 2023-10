Minister Javier Silvania

BREAKING NEWS

SERVISIO DI IMPUESTO TA ENFOKÁ RIBA KLIENTENAN KOMERSIAL

For di djabièrnè 6 di òktober último a implementá diferente kambio interno den Servisio di Impuesto. Den e departamentu di ‘kobransa spesial’, tur e portfólionan di klientenan a ser redistribuí entre kobradónan. Redistribushon periódiko di klientenan ta importante den kuadro di maneho di riesgo. Redistribushon ta kontribuí na trato igual i ophetivo di tur kliente ku tin un debe di impuesto. E biaha aki, sin embargo, e redistribushon ta bai ainda mas leu. Despues di e tumamentu di personal den servisio resientemente, awor Servisio di Impuesto tin 29 kobradó. Ademas di esaki, un ekipo separá di 9 empleado ta enkargá awor ku kobransa di personanan partikular ku tin un debe te ku 10,000 florin. For di 1 di òktober último, e saldo habrí na debe di impuesto i di primanan ta un montante chikí di 3 miar florin. Di esaki, 2.5 miar florin (83%) ta relashoná ku debenan di impuesto di klientenan komersial (impuesto riba benta, impuesto riba salario, impuesto riba ganashi, ets.) i 500 mion florin ta relashoná ku personanan partikular ku un debe di impuesto (impuesto riba entrada, OZB, erfpacht, ets.). Un análisis di e entrada di impuesto ta mustra ku sigur 94,5% di entrada di Servisio di Impuesto ta bini di klientenan komersial i solamente 5,5% di klientenan partikular. E kantidat di number di crib ku un debe di impuesto ta kasi 115.000. Di nan 78.000 ta partikular i 37.000 ta klientenan komersial. Di e 78.000 klientenan partikular ku debe di impuesto, 63.000 kliente tin un debe di ménos ku 10.000 florin. Debí na e kantidat grandi di klientenan partikular, e kobradónan tabatin tiki tempu disponibel pa kobransa efektivo di klientenan komersial, loke finalmente ta laga hopi sèn riba kaya i pone ku debenan di impuesto di klientenan komersial ta akumulá innesesariamente. Di pursi: un kliente komersial mester paga impuesto riba benta i riba salario mensualmente, miéntras ku un kliente partikular hopi bia ta risibí solamente un biaha pa aña un aanslag. Asina, e urgensia pa kobra na tempu ta hopi biaha mas haltu pa klientenan komersial. Ku e introdukshon di un ekipo separá di 9 empleado pa kobransa di klientenan partikular i ku esaki redukshon konsiderabel den e grandura di e portfólio di klientenan di e 29 kobradónan, awor lo pone mas énfasis riba kobransa di klientenan komersial. Esaki mester duna un impulso positivo riba e pagamentu real di impuesto riba benta, impuesto riba salario i primanan sosial retené. Meskos ku serka e kobradónan, resientemente tabatin un redistribushon di kliente tambe den e departamentu di deurwaarder. Pa motibu ku e portfólio di klientenan di e 19 deurwaardernan ta repartí geográfikamente, nos ta papia awor di un ‘repartishon di rayon’ nobo. Naturalmente, e kambionan aki tin un gran impakto riba e trabounan diario di e empleadonan en kuestion i ta trata pa e transishon fluí mas fásil posibel via komunikashon i guia. E impakto riba klientenan di Servisio di Impuesto ta limitá. Sitanan previamente programá pa un kòmbersashon tokante debe di impuesto lo ser traspasá pa e kobradó responsabel nobo entrante 16 di òktober. Den kaso ku e ora di e sita kambia komo resultado di e traspaso, e kliente lo wòrdu kontaktá via telefòn. Si bo tin pregunta tokante bo debe di impuesto, Servisio di Kliente di Servisio di Impuesto ta keda e promé punto di kontakto via e number di telefòn 4615000 òf info.belastingdienst@gobièrnu.cw. Un gran parti di bo preguntanan, manera suministro di karchi di debedó òf seramentu di un areglo di pago simpel di te ku 5.000 florin, por ser manehá direktamente pa Servisio di Kliente. Si un empleado di kobransa ta nesesario pa por yuda bo mas aleu, e ora’ei Servisio di Kliente lo sigurá ku bo por drenta den kontakto ku e agente adekuá.

BELASTINGDIENST RICHT PIJLEN OP ZAKELIJKE KLANTEN

Met ingang van vrijdag 6 oktober jl. zijn bij de belastingdienst intern diverse wijzigingen doorgevoerd. Binnen de afdeling ‘bijzondere invordering’ zijn alle klantenportefeuilles herverdeeld onder de invorderaars. Een periodieke herverdeling van klanten is van belang in het kader van risicobeheersing. De herverdeling draagt bij aan de gelijke en objectieve behandeling van alle klanten met een belastingschuld. Ditmaal gaat de herverdeling echter nog een stuk verder. Na recente indiensttredingen beschikt de belastingdienst nu over 29 invorderaars. In aanvulling hierop is nu een afzonderlijk team van 9 medewerkers belast met de invordering van particulieren met een schuld van maximaal NAf 10.000. Per 1 oktober jl. bedraagt het openstaand saldo aan belasting- en premieschulden een kleine NAf 3 miljard. Hiervan heeft NAf 2,5 miljard (83%) betrekking op zakelijke belastingschulden (omzetbelasting, loonbelasting, winstbelasting etc.) en NAf 500 miljoen (17%) is gerelateerd aan particulieren met een belastingschuld (inkomstenbelasting, OZB, erfpacht etc.). Een analyse van de belastingopbrengsten wijst uit dat maar liefst 94,5% van de inkomsten van de belastingdienst afkomstig zijn van zakelijke klanten en slechts 5,5% van particuliere klanten. Het aantal cribnummers met een belastingschuld bedraagt bijna 115.000. Hiervan zijn 78.000 particulieren en 37.000 zakelijke klanten. Van de 78.000 particuliere klanten met een belastingschuld hebben 63.000 klanten een schuld van minder dan NAf 10.000. Door het grote aantal particuliere klanten hadden de invorderaars maar weinig tijd beschikbaar voor de effectieve invordering van de zakelijke klanten waardoor uiteindelijk veel geld op straat blijft liggen en zakelijke belastingschulden onnodig oplopen. Immers: een zakelijke klant dient maandelijks omzet- en loonbelasting af te dragen terwijl een particuliere klant vaak maar eens per jaar een aanslag ontvangt. De urgentie om tijdig in te vorderen is bij zakelijke klanten dan ook vele malen hoger. Met de introductie van een afzonderlijk team van 9 medewerkers voor de invordering van particulieren en daarmee de sterke reductie van de omvang van de klantenportefeuilles van de 29 invorderaars zal nu meer de nadruk worden gelegd op de invordering van zakelijke klanten. Dit moet een positieve impuls geven aan de daadwerkelijke afdracht van ingehouden omzetbelasting, loonbelasting en sociale premies. Evenals bij de invorderaars heeft recentelijk ook binnen de afdeling deurwaarderij een herverdeling van klanten plaatsgevonden. Omdat de klantenportefeuilles van de 19 belastingdeurwaarders geografisch zijn ingedeeld wordt hier gesproken over een nieuwe ‘rayonverdeling’. Deze veranderingen hebben uiteraard een grote impact op de dagelijkse werkzaamheden van de betreffende medewerkers en getracht wordt om middels communicatie en begeleiding de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De impact op de klanten van de belastingdienst is beperkt. Eerder ingeplande afspraken voor een gesprek over belastingschulden zullen met ingang van 16 oktober worden overgedragen aan de nieuw verantwoordelijke invorderaar. Indien het tijdstip van de afspraak hierdoor wijzigt, dan wordt hierover telefonisch met de klant contact opgenomen. Met vragen over uw belastingschuld blijft de klantenservice van de belastingdienst het eerste aanspreekpunt via telefoonnummer 4615000 of info.belastingdienst@gobiernu.cw. Een groot deel van uw vragen zoals het verstrekken van een debiteurenkaart of het treffen van een eenvoudige betalingsregeling tot NAf 5.000 kan door de klantenservice direct worden afgehandeld. Indien een invorderingsmedewerker noodzakelijk is om u verder te kunnen helpen dan zal de klantenservice ervoor zorgen dat u met de juiste medewerker in contact komt.

