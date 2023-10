Kòrsou 8- oktober 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 07 i 08 òktober 2023

AA

Sta Rosa Angels Vanddis AA : 14 kareda 10 hit 1 eror

Picher ganador : Qui-Lin Coeriel

Mihó bate : Jandely Ricardo 4-3

The Fighting Team AA: 4 kareda 7 hit 5 eror

Picher pèrdèdó : Ruth-shainny Calmera

Mihó bate : Sovienca Calmera 2-2

Fenix AA : 6 kareda 9 hit 1 eror

Picher ganador : Danela Gonzalez Fanjul

Mihó bate : Elianne Kock i Deidra Da Costa Gomez 3-2

Souax AA: 2 kareda 3 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Josantelly Zimmerman

Mihó bate : Jayda Demi Ricardo 3-1

Klase A

Pichingolo A : 9 kareda 8 hit 0 eror

Picher ganador : Myriany Balentien

Mihó bate : Melisa Pengel 1-1

Rising Trotters A : 0 kareda 1 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Tishantelly Elisabeth

Mihó bate : Gisaida Mercelina 2-1

Sta Rosa A : 7 kareda 1 hit 7 eror

Picher ganador : Magenta Bernadina

Mihó bate : Royanna Baly 2-1

Soux A: 6 kareda 5 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Mysheny Lau-A-Kien

Mihó bate : Qiona Trom 1-1

Liberty A : 12 kareda 11 hit 1 eror

Picher ganador : Dianara Pieternella

Mihó bate: Thalissa Lourens 2-2

Fenix A: 1 kareda 0 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Nashaira Bernardus

Mihó bate :

Standing Final di Klase A :

Pichingolo 15-0

Liberty 9-6

Souax 7-8

Fenix 5-10

Rising Trotters 5-10

Sta Rosa 4-11

Kampionato ta sigui Djasabra dia 12 di òktober na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr The Fighting Team AA v/s Pichingolo Nissan AA

21:30 hr Sta.Rosa Angels Vanddis AA v/s Souax SBT Gil’s Sport AA

Play-off di klase A

Djabierne 13 di oktober Sam Bunting Ballpark.

19:30 hr Pichingolo A v/s Liberty A

21:30 hr Souax A v/s Fenix A

