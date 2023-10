Prosecutor reaches settlement in Larimar dispossession case / OM treft schikking in ontnemingszaak Larimar

25 October 2023

Prosecutor reaches settlement in Larimar dispossession case

The Prosecutor’s Office OM has reached a settlement with T.E.H. in the Larimar dispossession case.

The Larimar investigation started on 2 March 2017 and was conducted by the Recherche Samenwerkingsteam (RST) under the responsibility of the Central Team of the Attorney General’s Office of Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St Eustatius and Saba.

On 15 May 2020, T.E.H. was sentenced by the Court of First Instance (CFI) in the Larimar criminal case to five years’ imprisonment for accepting bribes and money laundering. The accused enriched himself for years as a politician at the expense of the citizens of St Maarten.

The convicted T.E.H. and the prosecution had appealed the verdict.

At the same time as the criminal case, a criminal financial investigation was launched by the RST to determine whether the Larimar defendants had gained any illegally obtained benefit. This investigation revealed that T.E.H. had indeed enriched himself by committing the offences for which he was convicted. Therefore, the public prosecutor started a deprivation case against T.E.H.

The prosecution and T.E.H. have reached a settlement in the proposed deprivation case. The settlement consists of paying a sum of money of US $5 million to the public prosecutor and waiving rights and rental income of various immovable properties. With this, T.E.H. renounces assets obtained by him unlawfully.

The amount will benefit the crime fund. Opting for a settlement agreement avoids lengthy court proceedings for both parties. The dispossession case is closed with the reaching of this settlement and the parties will request the Court of First Instance to declare the case closed on November 1.

Today, the prosecution and the defence informed the Court that they no longer had an interest in continuing the appeal hearing of the Larimar and Catfish criminal cases. The Court subsequently declared the prosecution’s appeal inadmissible. The criminal cases of T.E.H. are now closed and irrevocable. T.E.H. will receive a summons to serve his prison sentence.

Ensuring the integrity of the country and the application of law are important to the fabric of the community. This case showed how unlawful actions by a single official, to whom the care and development of the country has been entrusted, can slow down progress and cause sometimes irreparable damage to the present and future. The prosecution sees the conclusion of this case as a joint step towards a better future for the country.

25 oktober 2023

OM treft schikking in ontnemingszaak Larimar

Het openbaar ministerie (OM) heeft vandaag bekend gemaakt een schikking te hebben getroffen met T.E.H. in de ontnemingszaak Larimar.

Het onderzoek Larimar is gestart op 2 maart 2017 en werd verricht door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) onder verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Op 15 mei 2020 werd T.E.H. door het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) veroordeeld in de strafzaak Larimar tot een gevangenisstraf van 5 jaren voor het aannemen van steekpenningen en witwassen. De verdachte heeft zich jarenlang als politicus verrijkt ten koste van de burgers van Sint Maarten.

De veroordeelde T.E.H. en het OM waren tegen dit vonnis in beroep gegaan.

Tegelijk met de strafzaak werd door het RST een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek opgestart om vast te kunnen stellen of er bij de verdachten in Larimar sprake was van wederrechtelijk verkregen voordeel. Uit dit onderzoek is gebleken dat T.E.H. zich met het plegen van de strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld inderdaad heeft verrijkt. Daarom is het OM een ontnemingszaak tegen T.E.H. gestart.

Het OM en T.E.H. hebben in de voorgenomen ontnemingszaak een schikking bereikt. De schikking bestaat uit het betalen van een geldsom van

5 miljoen USD aan het OM en het doen van afstand van rechten en huuropbrengsten van diverse onroerende goederen. Hiermee doet T.E.H. afstand van door hem wederrechtelijk verkregen vermogen.

Het bedrag komt ten goede aan het criminaliteitsfonds. Door het kiezen voor een schikkingsovereenkomst wordt een lange gerechtelijke procedure voor beide partijen voorkomen. De ontnemingszaak is gesloten met het bereiken van deze schikking en de partijen zullen het Gerecht van Eerste Aanleg verzoeken de zaak gesloten te verklaren op 1 november.

Vandaag hebben het OM en de verdediging het Hof laten weten geen belang meer te hebben bij het doorzetten van de behandeling in hoger beroep van de strafzaken Larimar en Catfish. Het Hof heeft daarop het OM niet-ontvankelijk verklaard in zijn appel. De strafzaken van T.E.H. zijn hiermee afgesloten en onherroepelijk geworden. T.E.H. zal een oproep ontvangen om zijn gevangenisstraf uit te zitten.

Het waarborgen van de integriteit van het land en de toepassing van het recht zijn belangrijk voor het weefsel van de gemeenschap. Deze zaak liet zien hoe onwettig handelen door één enkele ambtenaar, aan wie de zorg voor en de ontwikkeling van het land is toevertrouwd, de vooruitgang kan vertragen en soms onherstelbare schade kan toebrengen aan het heden en de toekomst. Het OM ziet de afronding van deze zaak als een gezamenlijke stap naar een betere toekomst voor het land.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket