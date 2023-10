Vier verdachten langer vast in onderzoek naar drugshandel, vuurwerk en witwassen in Noord-Nederland

De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten dat drie verdachten negentig dagen langer vast blijven zitten en een andere verdachte dertig dagen. Dit vanwege hun betrokkenheid bij criminele activiteiten in de handel met onder meer soft- en harddrugs en vuurwerk in Noord-Nederland. Ook worden de mannen verdacht van witwassen.

De mannen die negentig dagen langer vast zitten zijn 25, 30 en 52 jaar oud en komen respectievelijk uit de gemeente Eemsdelta, de gemeente Achtkarspelen en de Stad-Groningen. De man die nog dertig dagen langer vast blijft zitten is een 56-jarige man uit de gemeente Eemsdelta.

Beperkingen

Er gelden beperkingen voor deze vier mannen, waardoor het OM terughoudend moet zijn met het verstrekken van informatie. Naast deze vier verdachten zijn er nog meer mensen aangehouden. Deze personen hebben ook de status van verdachte maar zitten niet vast. De aanhoudingen hebben op verschillende locaties plaatsgevonden.

Invallen

Op dinsdag 10 oktober 2023 zijn op meerdere plekken in Groningen, Friesland en Drenthe invallen gedaan. Dit in het kader van een onderzoek dat onder meer ziet op het produceren van harddrugs zoals in drugslabs. Tijdens de doorzoekingen zijn op meerdere plaatsen chemicaliën aangetroffen. Daarnaast is op locaties ook professioneel vuurwerk gevonden. Eén van de betrokken locaties was Bovensmilde.

Drugs en vuurwerk

De aanhoudingen vloeien voort uit meerdere ondermijningsonderzoeken. Naar aanleiding daarvan zijn er verschillende doorzoekingen in onder meer bedrijfsloodsen en woningen geweest. De politie trof diverse soorten drugs aan, waaronder cocaïne en hennep, en ongeveer 2000 kilo vuurwerk. Ook werd er beslag gelegd op voertuigen en goederen van waarde.

Het onderzoek is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden door de politie en het OM niet uitgesloten.