Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi yudansa pa rekonosé artíkulonan hòrtá / Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt hulp bij het herkennen van goederen afkomstig van diefstal

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi yudansa pa rekonosé artíkulonan hòrtá

En konekshon ku un investigashon di un kaso di ladronisia ku a tuma lugá 5 di òktober den ‘Centrumgebied’ na Boneiru, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta buska doño di e siguiente artíkulonan. Den kaso ku rekonosé un òf mas di e artíkulonan aki por mèldu na polis via meil politie@politiecn.com òf na warda di polis.

Tene kuenta ku mester por prueba ku e artíkulo aki ta pertenesé na bo persona. Esaki por pa medio di un keho resien hasí, portrèt, faktura di pago òf number di seri òf algu por estilo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt hulp bij het herkennen van goederen afkomstig van diefstal

Naar aanleiding van een onderzoek van een diefstal die op 5 oktober in het centrumgebied op Bonaire is gepleegd, is het Korps Politie Caribisch Nederland op zoek naar de eigenaren van de onderstaande goederen.

Indien u één of meer van deze artikelen herkent kunt u zich melden bij de politie via het emailadres politie@politiecn.com of in persoon bij het politiebureau.

Let op, u dient wel aan te kunnen tonen dat het goed uw eigendom is. Dit kan bijvoorbeeld middels een aangifte, foto’s, rekeningen, serienummers of anderszins.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

