Sospechosonan Coffie i Zimmerman a sluip Boechi pa kasi un ora largu prome ku a likida Boechi

Hinter e kaso a kuminsá den area di Punda kaminda Boechi ku su 3 amigunan a sali riba e anochi aki. Riba e video bo ta mira un Hummer a kore yega para den area di Strak Strak Barbershop i dijs despues bo ta mira ku un Vitz blou tambe a yega para. For di e Hummer bo ta mira e viktima Boechi ta baha ku dos persona mas i for di e Vitz bo ta mira ku un persona mas ta baha.

E 3 otro personanan ta Klsas, Anthony, Borgschot ku ta amigunan di Boechi.

Despues di reuni dilanti Strak Strak Barbershop nan a kana bai den direkshon di Punda.

Un ratu despues bo ta tuma nota riba e video ku nan a kana bini bèk i drenta outo, e biaha aki bo ta mira klaramente ku Boechi ta drenta e Vitz i no e Hummer i nan a kue direkshon pa Santa Maria.

Riba e video bo ta tuma nota ku e Vitz ta kore dilanti e Hummer su tras.

E amigunan ta riba road pa un anochi di goso i plaser. Dado momentu bo ta tuma nota ku e dos vehikulonan ta yega para riba Rooseveltweg na altura di Auto Nation pa motibu ku na e sitio ey tabata tin un aktividat di auto i brommer. Bo ta mira ku nan ta parkeer e Hummer i e Vitz i ta baha bai paden na e evento ku tabata tin na Auto Nation. Dado momentu bo ta mira un Hyundai Accent blanku glas pretu ta pasa riba e video (ku ta trata di Zimmerman i Coffie den e vehikulo).

Coffie i Zimmerman

Juez ta puntra Coffie i Zimmerman den e direkshon pa e por konkluí si ta premeditashon (ku ta foi delantá) nan a plania pa sali kaya pa buska i mata Boechi.

E preguntanan ta kuminsá den direkshon di Coffie ku dikon e auto Hyundai Accent su hürmentu a bai di tal forma dudoso asina. Pasó ta trata di un auto ku a wòrdu di hür pa un persona di fam Martina i pa despues Martina a hür e outo ku Coffie i na momentu ku Coffie a hür e auto, e auto su glasnan patras so tabata pretu. Ta na momentu ku Coffie a hür e outo for di Martina, Coffie a hasi e glasnan dilanti tambe pretu. Jues ta keda puntra ta pa ki motibu el a hasi e glasnan pretu. “Dikon bo ta hür un auto pa bo hasi su glasnan pretu?”. Coffie ta keda bisa ku ta Martina a hasi e glasnan pretu. Juez a puntra, bo a hür e auto i e periodo ku bo a hür e outo a pasa i bo a kore bai serka Martina pa ekstendé e periodo un poko mas largu i paga pa esaki. Te na e momentu ei ahinda e glasnan dilanti tabata blanku (esey Martina tambe a deklará). Ta despues di e di dos biaha ku el a sali for di serka Martina e glasnan dilanti a bira pretu. Coffie no por a duna kontesta riba esaki.

Riba 8 December 2022

Coffie ta deklará ku el a kuminsá bebe for di trempan i ku riba e dia ey el a bebe 24 Heineken i e tabata fuma fuma na momentu ku el a bai buska Zimmerman.

Zimmerman ta deklará ku ora Coffie a bin busk’e, e no a bai nigun kaminda paso e tabata drumi malu riba kama.

Fiskal ta duna di konosé ku ora Coffie a bai buska Zimmerman e tabata kontentu i asta e ta bisa ku “Hei Coffie e auto a keda BLAKA BLAKA” (di deklarashonnan ku nan mes a hasi anterior).

Coffie a hasi 12 deklarashon i Zimmerman a hasi 11 deklarashon.

Zimmerman ta deklará ku for di basta dia tabata tin un deskushon riba media sosial i ku “Boechi mester haña un piká” e no por a splika su mes kiko e tabata referí su mes ku esaki. E ta keda deklará ku e tabata malu i ku e no a bai nigun kaminda. Jues i Fiskal a basha e deklarashon di Zimmerman abou dor di trese pruebanan kontundente dilanti.

Bo mayornan no por bisa ku bo tabata malu i bo ruman muhé a bini ku historia ku nigun kaminda no por prueba esaki, bo frei ku bo a bisa ku bo a keda kas malu kuné mes a deklará ku el a sali ku e frei di Coffie kemen ningun kaminda bo deklarashon no por wòrdu verifiká di ningun manera. Asta bo telefon selular ta indiká ku hinter anochi abo ku Coffie tabata huntu riba mesun ruta pasó boso tur dos su selulra a ping huntu riba e antènenan ku tin riba ruta te na ora ku boso dos a yega Gato i ku boso a kibra e simcardnan ku e selularnan a stòp di ping (manda señal).

A reina un silensio den sala di korte di parti e akusado Zimmerman, hinter e su body language a kambia i el a sak su kabes abou. Bo tabata mira Coffie su ekspreshon manera un style di ok ta asina mes kosnan a pasa.

Di otro banda Jues a kuminsá puntra Zimmerman dikon bo tabata kana ku arma riba e dia ey i praktikamente tur ora bo tabata kana ku arma.

El a splika Jues ku den pasado kaba e mester a haña e den un situashon ku un hende a bin pa likidá e i pesey e ta kana ku arma. E tempu ey tambe e la wòrdu akusá i a risibí 5 aña kondishonal. Juez a bisa Zimmerman mi no ta mira un arepentimentu den bo palabranan di manera ku lo bo no kana ni uza arma nunka mas. Eynan Zimmerman a boltu su manera di ekspresá i bisa ku nunka mas e lo no uza arma. Pero e no a logra konvensé Juez.

Rooseveltweg

Ora e Hummer a yega para i e okupantenan a baha bai den e kura di Auto Nation bo ta tuma nota di e Hyundai ta kore yega i hasi un Uturn bira bèk i slow.

Despues bo ta pèrdè e Hyundai for di beeld pero no muchu ratu despues bo ta bolbe mira mesun Hyundai bolbe pasa riba un slow i bolbe hasi un Uturn i bai para net banda di e Hummer.

E akusadonan a deklará ku nan tabata riba un road pa horta un kadena. Nan a pasa dilanti Auto Nation i nan a mira un tal Encho ku un kadena grandi i nan a disidi di kuminsa vigila e pa wak si nan ta horta su kadena. Depues nan a bisa nan a mira un otro persona (ku nan no a duna su nomber) ku un kadena mas diki i nan atenshon a kita for di riba e tal Encho i bai focus riba e persona ey.

Na dado momentu nan a mira Boechi ku su kadena i ey nan focus a bai riba Boechi.

Boechi i su amigunan dado momentu a sali for di e aktividat i kana bai den direkshon di e Hummer i e Vitz. Boechi inosentemente sin sa net net nada a pasa mei mei di e Hummer i e Hyundai Accent pa por a drenta e Hummer. Aki nan tambe Coffie ta deklará ku si e tabata riba road pa likida Boechi for di e momentu aki e tabata por a hasi e. Pero Jues a kontradisi e bisando “Ku podise bo no a likida e eynan pasó tabata tin muchu hende na e evento. Na e momentu ku Jues a bisa esey Coffie a habri su dos mannan manera ‘ya kiko mi por bisa’.

Boechi i su amigunan a drenta ambos vehikulo ku ta e Hummer i e Vitz bai den direkshon pomp di gasolin Sta. Maria. Manera nan a kuminsa kore e Hyundai a laga manera 20 pa 30 sekonde pasa i a sali bai den mesun direkshon ku Boechi nan a bai.

Dado momentu riba e video bo ta mira klaramente ku e tres vehikulonan esta e Hummer, Vitz i Hyundai tabata kore tras di otro ku solamente 2 of 3 outo entre nan.

A yega na pomp di gasolin na Sta. Maria kaminda e bankomatikonan ta i bo ta mira ku Boechi ta baha for di e Hummer i bai lanta sèn, eynan tambe bo ta mira ku e Hyundai ta pasa bai i bai hasi un Uturn na e lusnan di trafiko i bai para kontrali di kaminda ku su kara pa bai dirkeshon di palu blanku.

Ya na e momentu ey ta kasi dies pa diesdos i bo ta tuma nota ku Boechi ta bolbe bèk den e Hummer i sali for di e pomp di Gasolin i bai direkshon man robes direkshon palu banku pa dijs despues e para na e truk di pan.

Riba e video bo ta mira klaramente ku ora e Hummer a sali for di e pomp station e Hyundai a kuminsa kore mesun direkshon ku e Hummer a bai.

Ora e Hummer a para na e truck di pan e Hyundai si a sigui kore bai direkshon di palu blanku. Na dado momentu e Hyundai ta bolbe hasi un Uturn i bira bek bin direkshon di e lusnan di Sta. Maria i el a pasa lus pagá i yega na e lusnan i bolbe hasi un Uturn bai Palu Blanku bèk i ora e Hyundai tabata yegando e truck di pan el a kuminsá slow i baha for di kaminda. Riba e video bo ta mira e Hyundai ta para i bo ta mira dos flitz ta sali for di e outo. Bo ta mira riba e video ku tin ta tira riba e truck di pan, kaminda e 4 amigunan tabata huntu, bo ta mira Boechi klaramente ta sak den otro i kai na suela. Promé ku el a kai na suela testigunan ta tende Boechi bisa na bos haltu “AI MI TATA” i kai den otro. Na e momentu ey ta start konsternashon dilanti e truck di pan. Tur hende ta kuminsá kore i bo ta mira riba e video ku Borgshot ta sak abou i kue algu, lugá ta un arma di kandela i ta lòs dos tiru den laira. Tin bisá ku Boechi tambe tabata kana ku un arma i ta esey Borgschot ta kue i lòs tiru den laira kuné i pone bèk den e tas di Boechi.

Huida di e Hyundai Accent

Despues ku a tira dirigí riba Boechi e akusadonan den e Hyundai Accent a skweer tire bai foi di e sitio direkshon di Gato. Na kas di C.C. nan a para e outo parti patras di kas.

Kaminda pa kas Coffie a tende Zimmerman papia na telefon ku tal N. bisando e ku “E kos a wòrdu hasí”.

Zimmerman a hasi un yamada ku e telefon di Coffie bisando su amiga (frei) pa buska Zimmerman na Gato. Alabes Coffie tabata bezig hopi riba Facebook pa mira ku si di berdat nan a likidá Boechi pasó e no tabata kere ku e likidashon a resultá, te na momentu ku nan a mira riba Facebook R.I.P Boechi.

Na e momentu ey Zimmerman mesora a kita e plachinan di number for di e Hyundai Accent i bisa ku mester laba e Hyundai ku pishi pasó esey ta kita tur prueba for di riba e Hyundai i kada biaha ku e pishi riba e anochi ey e mester laba e outo kune. Zimmerman tabata hopi rustig despues di e likidashon manera nada no a pasa.

