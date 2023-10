Deklarashon di Ch. Coffie den e kaso di likidashon di Boechi

Coffie a keda detené den kuna di april 2023 pa e kaso di likidashon di Boechi 9 december 2022.

Coffie a wordu interoga un total di 11 biaha for di april te ku yüni 2023 komo sospechoso den e kaso di likidashon di Boechi. El a deklara di ta esun ku a maneha e outo riba e dia ku Boechi a wordu likidá. E tabata e shofur ku a manehá e outo Hyundai Accent blanku riba e anochi di 8 pa 9 di december 2022 i na momentu ku e tiru nan a keda di lòs riba Boechi na e truk’i Pan Expresso.

Coffie a deklará ku e otro persona den e outo Hyundai Accent blanku tabata Zimmerman i tabata sinta banda di Coffie den e stul di pasahero i e ta e persona ku a lòs e tirunan fatal riba Boechi.

Coffie a deklará ku no tabata tin ningun plan pa likidashon di Boechi pero si tabata tin un plan pa bai horta e kadena di Boechi.

Coffie a bisa ku el a hür e outo pa e mes trep kuné i seguidamente mester a hür un Toyota Corolla pa Zimmerman tambe serka un tal B. ya nos mester a sigui hasi kos ku Zimmerman.

KOMBERSASHON ENTRE ZIMMERMAN I RAPPER N.

Na dado momentu un kombersashon a tuma lugá entre rapper N i Zimmerman kaminda nan ta papia di un situashon di diskushon entre rapper N huntu ku un dama O i M riba Facebook.

Rapper N ta bisa Zimmerman ku Boechi mester sinti un pika.

Dor di spant’e dor di bati’e of lòs bala riba dje.

DJAWEPS 8 DECEMBER 2022

Coffie a kuminsá ta bebe for di trempan, el a bebe mas o menos 24 Heineken.

Despues ku Coffie a buska e outo na Muizenberg el a disidi di bai buska Zimmerman. Na momentu ku el a buska Zimmerman, Zimmerman a bula bisa “blacka blacka” dor ku e glasnan a wòrdu hasí pretu i e keda bon pa nan subi kaya e anochi ei.

Pa mas o menos 10or di anochi Coffie a pasa buska Zimmerman. Na momentu ku Zimmerman a drenta outo mesora ela bisa ku “rabia rabia ta awe nos ta wak algun kadena pa bula”. Despues di bisa asina Zimmerman a bolbe baha foi outo i bai paden i kue un otro plachi number bini kune i kambia esaki patras riba e outo Hyundai. Nan ta bisa ku nan a kore rond e anochi ku e intenshon pa horta kadena.

Coffie a stür e outo hinter anochi ku Zimmerman den su banda. Na promé instante Zimmerman a mira dos otro persona komo viktima pa kue nan kadena. Na momentu ku nan tabata na Sta. Maria nan a mira e Hummer i nan a mira Boechi baha for di e Hummer ku un kadena di oro na su garganta i na e momentu ey Zimmerman a bisa mi ta ken ta Boechi.

Bisando ku e tin unu mihó ku esun promé ku nos a mira pero no ta esun ku e tabata tin bisti den su videoclip.

Zimmerman a kue telefon i bel e rapper N i bisando e ku poko ratu ei nan a mira Boechi. E kombersashon a sigui na telefon ku algun detayes importante pa ku e investigashon. For di momentu ku Zimmerman a papia ku rapper N akusado Coffie no a sinti e bon mas pasó el a pensa mesora ku ta awe Boechi lo bai haña e “PIKA”.

Coffie a sigui relatá ku nan a kore dal diferente buelta te ku nan a parkeer banda di e Hummer di Boechi ku dos amigu mas.

Despues di esey nan a sigui Boechi te kaminda el a bai pin sèn na pomp di Gasolina Sta. Maria pa despues e bai kumpra pan di truk ku resultado fatal pa Boechi.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket