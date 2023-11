Blue Bay behoudt Golf Governors Cup 2023

Jaarlijks spelen 30 golfers van Blue Bay Golf en 30 van Curaçao Golf and Squash Club uit Emmastad tegen elkaar, in de strijd om de prestigieuze “Governors Cup”. Afgelopen zaterdag 28 november stond het “Fourball”-toernooi op het programma op de golfbaan in Emmastad, waarbij koppels van twee spelers van beide clubs tegen elkaar strijden om de beste score. Totaal werden 15 punten verdeeld over de 15 teams. CG&SC blonk uit door 8 van de 15 punten te claimen, terwijl Blue Bay de resterende 7 punten kreeg.

Het toernooi verplaatste zich zondag naar de golfbaan van Blue Bay voor 30 enkelvoudige matches, wat neerkwam op 30 beschikbare punten. In eigen huis toonde Blue Bay overtuigende vorm door 18 van de 30 partijen te winnen. Dit resulteerde in een eindtelling van 25 tegen 20 punten in het voordeel van Blue Bay, waarmee Blue Bay voor het derde jaar op rij de Governors Cup wint.

Het evenement werd wederom gekenmerkt door sportief succes, wat duidelijk af te lezen was aan de tevreden gezichten van spelers en organisatoren van beide verenigingen. Naast de sportieve prestaties, bleek de Governors Cup ook dit jaar weer een mooie gelegenheid voor sociale interactie, waar de spelers zowel op zaterdag als zondag volop van genoten hebben.

Op de foto de winnende Blue Bay Team van “Governors Cup 2023”. Op de andere foto alle spelers, van Blue Bay Golf en van CGSC.

Blue Bay ta mantene Kopa Gobernador 2023 di Golf.

Manera ya ta un tradishon yegando na fin Oktober, e klupnan di golf di Blue Bay i Emmastad Ta enfrenta otro pa e “Kopa Gobernador”. E dos organisashonnan aki ta forma un equipo di 30 hungador pa batalla dos día riba respektivo kanchanan. Djasabra e kompetensia a kuminsa ku “Best Ball” na Emmastad. Esaki ta ensera ku dos hungador di kada klup ta forma un team. E miho skore di e kuaternan ta gana e pounto. Aki Emmastad na final di e día a logra 8 viktoria contra 7 di Blue Bay.

Djadumingu e wega a sigui na Blue Bay ku 30 partido ku wega individual di un di Emmastad contra 1 di Blue Bay. . Einan e ekip;o di kas a mustra mas fuerte ganando 18 di e 30 puntonan. Ku esaki Blue Bay a alkansa un total di 25 punto contra 20 di Emmastad. Un biaha mas e evento tabata un eksito i por a mira esei riba kara di tur e partisipantenan.

Riba e foto ekipo di Blue Bay selebrando e triunfo!

