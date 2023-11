Craneveldt hefe nobo di departamento di komunikashon

11/03/2023

Promé ku su binida na entidat públiko Boneiru, Margareth tabata dirigí maneho diario di ofisina di e federashon, kaminda e tarea di motivá i duna guia na personal tabata para sentral.

[Translate to Papiamento:]

For di 8 di yanüari 2024 Margareth Craneveldt ta asumí e puesto di hefe di departamento di komunikashon di entidat públiko Boneiru. Margareth ta drenta ku un eksperensia amplio, prinsipalmente riba tereno di benta, merkadeo i relashon públiko. Su kalidat komprobá di liderazgo a bini fuertemente dilanti den su funshon anterior komo Sekretario General / Direktor na Federashon Futbòl Kòrsou (F.F.K.).

Promé ku su binida na entidat públiko Boneiru, Margareth tabata dirigí maneho diario di ofisina di e federashon, kaminda e tarea di motivá i duna guia na personal tabata para sentral. Su abilidat fuerte di liderazgo i su kompetensianan komo ‘People Manager’ a kontribuí konsiderablemente na kresementu i desaroyo di Federashon Futbòl Kòrsou (FFK). Margareth su fleksibilidat ta hasié un lider balioso, prinsipalmente den ambientenan dinámiko kaminda adaptashon ta krusial. Su pashon pa su profeshon ta impulsá su aspirashon kontinuo pa yega na konosementu i mehorashon, loke ta dun’é gana di siña i dinamismo na momentu di asumí desafionan nobo i atkirí abilidatnan nobo. Tur e kalidatnan akí tabata e yabi pa logra éksito na FFK i sin ningun duda lo ta di gran balor den su ròl nobo na entidat públiko Boneiru.

Den su funshon nobo Margareth ta desidido pa, huntu ku su tim, mehorá komunikashon di entidat públiko Boneiru tantu internamente komo eksternamente. E ta boga pa komunikashon i transparensia klarito i efektivo, loke ta esensial pa edifiká konfiansa entre entidat públiko Boneiru i komunidat. Un otro meta importante pa Margareth ta stimulashon di partisipashon di siudadano. E ta kere ku un diálogo habrí entre entidat públiko Boneiru i abitantenan di Boneiru ta krusial pa komprendé e nesesidatnan i preokupashonnan di nos komunidat i atendé ku esakinan.

Margareth su eksperensia, su kapasidat pa traha tantu den forma independiente komo den tim, i su pashon pa e profeshon di komunikashon ta di gran balor den su funshon nobo. Ku nombrashon di Margareth, entidat públiko Boneiru ta spera un mehorashon fuerte den ehekushon di su maneho i strategianan di komunikashon.

Craneveldt nieuwe afdelingshoofd communicatie

03 nov 2023

Voor haar komst naar het OLB leidde Margareth het dagelijkse beheer van het federatiekantoor, waarbij motiveren en leidinggeven aan personeel centraal stonden.

Vanaf 8 januari 2024 neemt Margareth Craneveldt de rol op zich van hoofd van de afdeling communicatie van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Margareth brengt een rijke ervaring mee, vooral op het gebied van sales, marketing en PR. Haar bewezen leiderschapskwaliteiten kwamen sterk naar voren in haar vorige functie als Secretaris Generaal/Directeur bij Federashon Futbòl Kòrsou (F.F.K.).

Voor haar komst naar het OLB leidde Margareth het dagelijkse beheer van het federatiekantoor, waarbij motiveren en leidinggeven aan personeel centraal stonden. Haar sterke leiderschapsvaardigheden en competenties als People Manager hebben aanzienlijk bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van Federashon Futbòl Kòrsou (FFB). Margareth’s flexibiliteit maakt haar een waardevolle leider, vooral in dynamische omgevingen waar aanpassing cruciaal is. Haar passie voor haar vakgebied drijft haar voortdurende streven naar kennis en verbetering aan, wat haar leergierig en dynamisch maakt in het aangaan van nieuwe uitdagingen en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Al deze kwaliteiten waren sleutel tot haar succes bij FFB, en zullen ongetwijfeld van grote waarde zijn in haar nieuwe rol bij het OLB.

In haar nieuwe rol is Margareth vastbesloten, samen met haar team, de communicatie van het OLB zowel intern als extern te verbeteren. Ze streeft naar heldere, effectieve communicatie en transparantie, wat essentieel is voor het bouwen aan vertrouwen tussen het OLB en de gemeenschap. Een ander belangrijk doel voor Margareth is het stimuleren van burgerparticipatie. Ze gelooft dat een open dialoog tussen het OLB en de burgers van Bonaire cruciaal is om de behoeften en zorgen van de gemeenschap te begrijpen en aan te pakken.

Margareth’s ervaring, haar vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken, en haar passie voor het communicatievak zijn van grote waarde in haar nieuwe functie. Met de aanstelling van Margareth kijkt het OLB uit naar een sterke verbetering in de uitvoering van haar communicatiebeleid en -strategieën.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket