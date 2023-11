Geldboete geëist voor groepsbelediging moslims

De man had op 22 januari 2023 een media-moment georganiseerd bij het gebouw van de Tweede Kamer, waar hij een Koran verscheurde en dat een “fascistisch boek” noemde. “Het is net zo erg als Mein Kampf. Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land.”

Verdachte heeft bij acties vaker de strafrechtelijke grens opgezocht, maar dit keer ging hij eroverheen, zei de officier van justitie in de zittingszaal. “Geloofskritiek is toegestaan in ons land,” stelde hij, waarbij hij benadrukte dat de man ook niet terecht stond voor het verscheuren van de Koran. “Maar hier was geen sprake meer van kritiek op een geloof, hij beledigde de gelovigen zélf.”

Onnodig grievend

Het Openbaar Ministerie meent dat verdachte met “aanhangers” van de Koran alle moslims bedoelde. Verweer dat hij een specifieke groep zou hebben bedoeld, maakt voor het verwijt overigens geen verschil: het blijft belediging van een groep mensen wegens godsdienst. Hij vergeleek hen doelbewust met een groep, de nazi’s, waarvan hij wist dat iedereen in Nederland er negatieve associaties bij heeft. En door de laatste zin toe te voegen (“Iedereen weet…”) suggereerde hij ook nog eens dat moslims uit zouden zijn op massamoorden zoals de nazi’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gepleegd.

De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt, legde de officier van justitie maar weer eens uit. Die stopt waar de grondrechten van anderen beginnen. “Zijn vergelijking was onnodig grievend, druist in tegen de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat en valt op geen enkele wijze te rechtvaardigen binnen de context van enig maatschappelijk debat.”

De man heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan groepsbelediging en zou als straf een geldboete van 700 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd moeten krijgen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.