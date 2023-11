GERELATEERDE MINISTERIES ECONOMISCHE ONTWIKKELING INLEIDING TOT SUBSIDIEAANVRAAG SCHRIJVEN.

EU Desk Curaçao leidt succesvolle pilot cursus in samenwerking met het Centrum voor Innovatie en Technologie (CITI.

Willemstad- De EU Desk Curaçao, een afdeling van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), heeft onlangs een cursus verzorgd: “Introduction to Grant seeking Fundamentals” inleiding tot de Fundamenten van Subsidieaanvraag Schrijven. Deze cursus, in samenwerking met het Centrum voor Innovatie en Technologie (CITI), trok zeven deelnemers en werd gehouden in de vergaderruimte van CITI in het Riffort. Het betrof een pilot cursus.

De vier workshops, onder leiding van EU Desk Adviseur Mevr. Margit de Freitas MBA, omvatten essentiële onderwerpen zoals de Inleiding tot Subsidieaanvraag Schrijven, Onderzoek en Identificatie van Financieringsmogelijkheden, Behoefteanalyse en Projectplanning. Na afloop van de cursus hadden alle deelnemers een beschrijving van het project waarvoor ze financiering zochten, evenals een concept subsidieaanvraagvoorstel.

Het doel van deze ‘test cursus’ was om lokale organisaties te versterken met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een strategie voor subsidieverwerving en subsidieaanvraag te ontwikkelen, zodat ze met succes financiering kunnen veiligstellen voor hun projecten bij onder andere de EU.

De EU Desk Curaçao Directeur, Mevr. Vanessa Toré MBA, reikte aan het einde van de cursus certificaten uit aan de deelnemers, en benadrukte het belang van hun inzet voor het vergroten van hun capaciteiten op het gebied van subsidieaanvraag schrijven.

Met deze succesvolle cursus blijft de EU Desk Curaçao zich inzetten voor het versterken van de lokale gemeenschap door middel van educatie en ondersteuning op het gebied van subsidieaanvraag schrijven en -verwerving. Een nieuwe cursus zal medio december van start gaan, en zal enkele keren in 2024 herhaald worden zodat meer instanties en bedrijven capaciteit opbouwen en kundig worden in het verwerven van EU en andere beschikbare fondsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mw. Vanessa Toré, Sector Directeur Buitenlandse Economisch Beleid MEO.E-mail: vanessa.tore@gobiernu.cw Tel: 462-1444.

