OM eist forse celstraf en TBS voor hoofdverdachte in Noord-Nederlandse mensenhandelzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een gevangenisstraf van acht jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 46-jarige man uit Huizen. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten van een vrouw, verkrachting, een poging tot afpersing en vier keer een wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ook verdenkt het OM hem van een poging afpersing, een diefstal met geweld, handel in harddrugs, een zware mishandeling en meerdere pogingen daartoe.

De officier van justitie heeft een waslijst aan strafbare feiten ten laste gelegd aan deze verdachte. Deze strafbare feiten zijn gepleegd in 2019 t/m 2022, voornamelijk in Assen. De seksuele uitbuiting heeft daarnaast ook plaatsgevonden in Delfzijl, Winschoten en Oosterwolde.

Seksueel uitbuiten

De hoofdverdachte staat vandaag samen met drie andere verdachten voor de rechter. Van de drie medeverdachten staan twee terecht voor het medeplegen dan wel medeplichtig zijn aan het seksueel uitbuiten van een vrouw en voor de handel in harddrugs. Deze beide mannen zijn 35 en 45 jaar en komen uit Assen. Zij hadden samen met de hoofdverdachte slechts één doel en dat was geld verdienen, ten koste van een ander, om daarmee met name in hun drugsbehoefte te voorzien. Verdachten maakten daarbij misbruik van de kwetsbare situatie waarin de vrouw zich bevond.

Verkrachting

Een 27-jarige vrouw uit Assen staat terecht voor het – samen met de hoofdverdachte – plegen van een zeer brute verkrachting van een andere vrouw. Daarnaast wordt zij verdacht van twee wederrechtelijke vrijheidsberovingen en een mishandeling met voorbedachten rade.

Angst

In de zaken die de rechtbank in Assen beoordeelt vallen, naast het slachtoffer van de mensenhandel, een tiental slachtoffers te betreuren. Ze zijn slachtoffer van één of meer feiten. Daarnaast verklaren meerdere personen dat zij in angst leven voor de hoofdverdachte en bang zijn voor mogelijke represailles, dit vanwege zijn agressieve en dreigende gedrag.

TBS met dwangverpleging

De officier van justitie merkt op dat het in deze zaak om heel veel feiten gaat, waarbij de medeverdachten ook een bedenkelijke rol hebben. Maar de spil in het geheel is de hoofdverdachte. Mensen moeten volgens de officier voor langere tijd tegen hem worden beschermd. In dit proces heeft de verdachte niet zijn (volledige) medewerking willen verlenen aan persoonlijke rapportages. Mede daarom ontbreekt een onderbouwd TBS-advies van de deskundigen.

Alhoewel dat advies ontbreekt, meent de officier dat hij naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf ook TBS met dwangverpleging moet eisen. “Het is vanuit een veiligheidsoogpunt onverantwoord dat hij na een langdurige gevangenisstraf en zonder dat het recidivegevaar is weggenomen, terugkeert in de maatschappij.”

Celstraffen

Tegen de 35-jarige medeverdachte van onder meer het seksueel uitbuiten eiste de officier van justitie twintig maanden gevangenisstraf; tegen de 45-jarige mede-Assenaar negen maanden. Het OM eist tegen de enige terecht staande vrouw een celstraf van 15 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

In deze zaak staat ook nog een andere man terecht, maar hij zal later voor de rechter verschijnen. Dat heeft te maken met het in een latere fase door het OM gewijzigde tenlastelegging. De verwachting is dat deze zaak nog wel wordt afgedaan voordat uitspraak is gedaan in de zaken tegen de nu terechtstaande verdachten.

De rechtbank doet op 15 december uitspraak.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket