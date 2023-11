Korte Supremo ta trata kaso di revishon di Vernond Rombley

Día 14 di novèmber 2023 Korte Supremo a tuma desishon den e kaso di revishon di Vernond Rombley

Korte Supremo a tuma e desishon pa posponé e kaso. Pa defensa den e kaso aki e desishon aki ta unu desepshonante.

Pa por habri un kaso di nobo, pa revisá, defensa mester presentá evidensia nobo, Novum. Defensa a presentá 3 Novum den e kaso aki.

1. Video. A base di imagennan di video por mira ku e persona ku a kometé e krimen ta usa su man robes mientras ku Rombley ta usa su man drechi. Por mira tambe ku e persona su estatura ta mas haltu ku Rombley.

2. Rapòrt sikológiko. A base di rapòrt di dos sikólogo ta bini dilanti splikashon di personalidat di Rombley i tambe e motibu pa kual e ta gaña pa wak e komo un “gangster”.

3. Deklarashon di ex frei. Ex frei i mama di ex frei a rekonosé Rombley komo e persona ku a kometé e krimen. Un investigashon a indiká ku nan deklarashon no ta kuadra.

Defensa a presentá un analisis ku riba 1 di febrüari 2015 kuerpo polisial a risibí un tep anónimo tokante e atrako. E tep aki a kondusí na identidat di probablemente otro sospechosonan pero e informashon aki no a keda investigá mas leu. Segun defensa ta pa motibu ku e atrakadornan ta konosí pa kuerpo polisial. Nan ta biba den Buena Vista i ta kliente di e minimarket. Pa e motibu aki nan a sòru di no por wòrdu rekonosé. E analisis aki ta reforsá Novum 3 loke por hasi posibel pa habri e kaso. Sinembargo e huesnan di Korte Supremo a indiká ku mayoria informashon a keda tratá den Korte di Promé instansia i apelashon i no por konsiderá e evidensia komo Novum.

Evidensia ku defensa a presentá komo Novum 1, imágennan di e video ta bai keda investigá pa NFI, Nederlands Forensisch Instituut (Instituto Forensiko di Hulanda). Nan konklushon ta esun ku Korte lo aseptá. Pues defensa ta keda den espera di e konklushon aki.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket