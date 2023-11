Ad Bierens doodgestoken: OM eist tien jaar gevangenisstraf

Tegen een 56-jarige man uit Best heeft het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) maandag tien jaar gevangenisstraf geëist. De man zou vorig jaar oktober de 63-jarige Ad Bierens van het leven hebben beroofd in Best. De Eindhovenaar werd met een groot aantal messteken om het leven gebracht na een ruzie.

Ad Bierens was een bekende verschijning in de kermiswereld met zijn oliebollenkraam. Het is donderdagavond 27 oktober 2022 wanneer de verdachte samen met zijn zoon een café in Best bezoekt om de geboorte van hun (klein)dochter te vieren. Ze zijn er samen met Ad en diens stiefzoon. Het is al bijna middernacht wanneer de sfeer helemaal omslaat door een ruzie over geld. De ruzie escaleert en de zoon van de latere verdachte steekt de stiefzoon van Ad in zijn zij. De rechtbank veroordeelt de man later tot twee jaar gevangenisstraf.

Vechtpartij

De steekpartij vormt de directe aanleiding voor wat er daarna gebeurt. Buiten krijgen namelijk ook Ad en de verdachte ruzie met elkaar. Het leidt tot een vechtpartij tussen de twee, die op camera wordt vastgelegd. Tijdens de ruzie, waarbij over en weer kappen vallen, wordt Ad neergestoken. Hij overleed vrijwel direct aan zijn verwondingen. Uit het latere sectierapport blijkt dat de populaire oliebollenkraamhouder twaalf keer gestoken is, onder meer zijn borst en buik. Ad had geen schijn van kans.

Groot leed

Bierens’ dood heeft diepgaand leed veroorzaak bij de nabestaanden, zo bleek ook uit een verklaring die op zitting werd voorgedragen. Ook de officier van justitie stond stil bij de ernstige gevolgen van het handelen van de verdachte en markeerde het feit dat de verdachte een mes op zak had: ‘In de maatschappij is veel te doen over het meenemen van messen naar buiten. Het is een groot probleem en je ziet in deze zaak waar het toe kan leiden als je besluit een mes mee naar buiten te nemen.’

Geheugenverlies

Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM ook gekeken naar de persoon van de verdachte, die heeft verklaard zich niets te kunnen herinneren van het fatale incident die avond. Specialisten hebben na onderzoek geen sluitende verklaring kunnen vinden voor de gestelde geheugenklachten van de verdachte. Ze sluiten niet uit dat het geheugenverlies door de verdachte geveinsd is. Deskundigen hebben bij de verachte geen stoornis vastgesteld en de man wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht.

Het OM eist gelet op alle feiten en omstandigheden in deze zaak een gevangenisstraf van tien jaar passend geboden.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket